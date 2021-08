Nuevo "incidente" en ascensor del Palacio de Justicia este viernes

Un nuevo incidente con los ascensores del Palacio de Justicia de Cali se habría presentado hacia el mediodía de este viernes.



Así lo informó un vocero de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines, Asonal Judicial, quien explicó que se habría presentado un estancamiento de uno de los ascensores de servicio público del Palacio.

Según detalló Asonal, el ascensor se habría quedado atrapado entre dos pisos por un periodo mayor a 20 minutos.



La Asociación aún no ha confirmado si había personas en el interior del sistema de movilidad vertical cuando se presentó el incidente, pero hicieron un llamado a que se realice una evaluación técnica de los ascensores.



"No tienen porqué estar fallando; nos indicaron que supuestamente estaba fuera de servicio y que por eso el estancamiento, pero lo que necesitamos es que los evalúen porque son ascensores nuevos", manifestó un vocero de Asonal.



Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo informaron que en la tarde este viernes visitaron el Palacio de Justicia y "verificamos normalidad en sus ascensores".



Este es el segundo incidente que se presenta esta semana con los ascensores del Palacio de Justicia, ya que en la mañana de este miércoles se registró otro caso.



La Asociación manifestó que el miércoles el elevador se desplomó abruptamente del piso 11 al 6 con tres personas en su interior, que no resultaron lesionadas.

