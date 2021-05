Marchas en Cali se realizaron de forma pacífica este miércoles

Álvaro José Carvajal Vidarte

Pacíficamente y de manera multitudinaria se desarrolló en Cali la jornada de marchas convocada para este miércoles 19 de mayo, en el marco del Paro Nacional.



La primera gran concentración fue convocada a las 9:00 a.m. en el sector de Calipso, oriente de la ciudad.



Cerca de las 11:00 a.m., alrededor de 800 personas iniciaron su desplazamiento por la Autopista Simón Bolívar.



Los manifestantes se dirigieron hacia el sector de Paso del Comercio, nororiente de la ciudad, con el acompañamiento de entes que garantizaron el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.



#Cali #Ahora 📣 Así va la marcha desde el sector de Calipso en el marco del #Paronacional. La manifestación terminará en el sector del Paso del Comercio.



Vía: #RadioReloj pic.twitter.com/z0i64QkYzw — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) May 19, 2021

Acompañamos a los manifestantes que salieron desde #Cali, de Calipso hacia el Puente de los Mil Días. Así avanza la jornada. pic.twitter.com/6SHHgK58zb — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 19, 2021

Otras dos grandes movilizaciones fueron convocadas para las 2:00 p.m. de este miércoles.



La primera de ellas partió de la estación Unidad Deportiva, en el sur de Cali, y avanzó por la Calle 5 rumbo a la Loma de la Cruz.



#AEstaHora Desde el sur de #Cali, reportamos normalidad en el desarrollo de las movilizaciones convocadas en el marco del #ParoNacional19M. Continuamos haciendo acompañamiento en garantía del ejercicio a la protesta pacífica.#PersoneríaParaLaGente@HaroldACortesL pic.twitter.com/jOr54HEQr2 — Personería de Cali (@personeriacali) May 19, 2021

Allí se unieron a los ciudadanos que ya hacían presencia en este punto. Desde las 3:40 p.m. se registró una nutrida presencia de personas en el lugar.

Este es el panorama en la tarde de este miércoles en la Loma de la Cruz. Caleños se reúnen en medio de la jornada del #ParoNacional en #Cali. Eventos artísticos se llevan a cabo en el lugar.



Video: especial para El País pic.twitter.com/MZaXv4xGpP — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 19, 2021

Mientras tanto, otro grupo de manifestantes que se concentró en Sameco, norte de la ciudad, avanzó por la Avenida 3N también con rumbo a la Loma de la Cruz, aunque inicialmente se había planteado que la marcha llegaría a a la plazoleta del Centro Administrativo Municipal, CAM.



El avance de la jornada es monitoreado por las autoridades desde el Puesto de Mando Unificado.



Cabe resaltar que las marchas estuvieron acompañadas por funcionarios de Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo, así como de la Secretaría de Paz.



También hicieron presencia los 'cascos azules' de la ONU para adelantar labores de mediación y, por petición del alcalde Jorge Iván Ospina, no asistieron agentes del Esmad.

​

Las autoridades no reportaron disturbios o alteraciones de orden público durante las movilizaciones.



"No tuvimos hechos de violencia, tuvimos un comportamiento ejemplar de los marchantes. Incluso tuvimos un gran evento cultural en la Loma de la Cruz", dijo el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas.



Mientras se llevaba a cabo la jornada de protestas, el Congreso retiró la reforma a la salud, una de las peticiones de muchos manifestantes y el Comité Nacional de Paro.



Cabe resaltar que, tras la conclusión de las marchas, los manifestantes siguen haciendo presencia en la noche de este miércoles en la Loma de la Cruz, principal punto de concentración de la jornada.