Liberan al ingeniero de Emcali que fue secuestrado en Cali

El ingeniero afiliado al sindicato de Emcali, quien habría sido secuestrado el pasado 4 de diciembre, fue liberado en la noche de miércoles, así lo anunció el arzobispo de Cali.



Según Monseñor Darío de Jesús Monsalve, el ingeniero Alberto Alarcón Silva, de 64 años, se encontraba amarrado de pies y manos. Además, tenía muestras de maltrato.



"Anoche fue liberado el ingeniero Alberto Alarcón Silva, secuestrado el 4 de diciembre en la planta Río Cali de Emcali. Amarrado de pies y manos, y con evidente maltrato, pudo ser regresado a su dolido hogar. Momentos antes, ofrecíamos la oración y misa por él en dicha planta", escribió.

El arzobispo reveló que se trató de un secuestro extorsivo, pero pese a las exigencias económicas de sus captores, la familia no desembolsó dinero.



Es preciso mencionar que Alarcón Silva, quien fue visto por última vez el pasado viernes 4 de diciembre a las 7:00 de la noche, cuando un grupo de hombres lo subieron a un vehículo particular y se lo llevaron con rumbo desconocido.



De hecho, el viernes 11 de diciembre, Juan Diego Flores, gerente general de Emcali, anunció una recomepnsa de hasta $20 millones de pesos por información del ingeniero secuestrado.

Si bien aún no hay detalles de dónde fue hallado ni cómo se dio con su paradero, se sabe que Alarcón tiene una condición médica cardíaca y que trabaja en la mencionada empresa desde hace muchos años.