Liberan a Natalia Salazar, universitaria reportada como desaparecida en Cali

Andrés Camilo Osorio

En la noche de este sábado fue liberada Natalia Salazar, la joven universitaria de 23 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 17 de agosto en Cali.

La noticia fue confirmada a El País por el Gaula Militar y posteriormente, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, lo publicó en su cuenta de Twitter.

Luego de estar en compañía de su familia, la joven relató que fue secuestrada por personas a quienes nunca reconoció, pues se encontraban encapuchados.

"No sé por qué me cogieron, no sé por qué llegaron a mí, pero ese día fue horrendo y llegué a un lugar que no sé porque no veía nada, todo estaba oscuro", manifestó Natalia.



La joven relató que la vendaron y le dijeron que la iban a trasladar a otro lugar, la movilizaron en un vehículo y luego la dejaron en una calle de Cali en la noche del sábado. Desde allí ella tomó un taxi y llegó a su vivienda.

Natalia Salazar entrega detalles de su secuestro. La joven asegura que la tenían hombres encapuchados que este sábado la dejaron en libertad, tras una semana de haber sido declarada como desaparecida. pic.twitter.com/yhns1slv4L — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) August 23, 2020

Posteriormente, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, indicó que se trató de un secuestro extorsivo, y que la liberación de la joven se dio porque las autoridades tenían acorralados a los delincuentes.

"El Gaula y CTI de la Fiscalía lograron establecer muchas interceptaciones, un seguimiento finamente planificado en el ánimo de identificar el lugar de ubicación de Natalia y afortunadamente los delincuentes se vieron acorralados y fue necesario que Natalia saliera de ese sitio para reencontrarse con su familia", manifestó.

Aclaró que no se han dado capturas, pero que en la investigación hay información revelantes y se espera que la investigación entregue resultados pronto.

La joven, estudiante de Economía y Negocios Internacionales, fue vista por última vez en en el barrio Ciudad Pacífica, sur de Cali, en la mañana del lunes 17 de agosto, luego de que en la noche anterior estuviera en la casa de una amiga celebrando un cumpleaños.



En la mañana del lunes, la universitaria se comunicó con su madre para avisarle que ya se dirigía a su casa, ubicada en La Flora, norte de Cali. Pero como no llegó, su familia se alertó y empezaron a buscarla y rastrear información con sus amigos.



La alerta pasó a difundirse en redes sociales, donde se viralizó la preocupación y se hizo el llamado a las autoridades para que unieran esfuerzos por hallar a la joven.



En los días siguientes, fue encontrado el reloj que portaba en un parque del sur de Cali, y luego, fue encontrado el vehículo de color blanco en el que se movilizaba, en el barrio Villa del Lago, oriente de Cali.



Esta semana, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ofreció 100 millones de pesos de recompensa por información que ayudara a encontrar a la joven.

El caso de Natalia estaba en manos del Gaula Militar y CTI de la Fiscalía. La investigación continuará para dar con los responsables del secuestro extorsivo de la joven universitaria.