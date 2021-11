Iván Márquez pide una "paz completa" y negociaciones con disidencias de las Farc

El ex número dos de las FARC Iván Márquez, quien retomó las armas después de firmar el acuerdo que disolvió a esa guerrilla, abogó desde la clandestinidad por nuevos diálogos que conduzcan hacia una "paz completa" en Colombia.



Desde un punto selvático y rodeado de tres combatientes con fusiles y camuflados, Márquez planteó reabrir conversaciones de paz en una entrevista difundida el martes por el telediario NotiCentro 1 CM&.



"Queremos un gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el ELN, que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo", señaló el exnegociador rebelde.



Márquez no especificó si su mensaje iba dirigido al gobierno de Iván Duque o al que saldrá elegido en los comicios del próximo año, en los que por ley el mandatario no podrá postularse a la reelección.



Márquez comanda La Segunda Marquetalia, un grupo armado que se reivindica como guerrilla de izquierda y se formó a partir de líderes y mandos medios de las FARC que renunciaron al pacto de paz suscrito en 2016. La ONG Indepaz calcula que la organización cuenta con unos 2.000 miembros.



Según el gobierno de Colombia, Márquez tiene su base de operaciones en el lado venezolano de la frontera y opera con el apoyo de las fuerzas bolivarianas de Nicolás Maduro.

Segundo al mando de la agrupación marxista en la época del conflicto, Márquez encabezó el equipo que negoció la paz en Cuba. Tres años después de suscribir el acuerdo, en 2019, anunció su regreso a las armas alegando incumplimientos oficiales de lo pactado.



Prófugo de la justicia, Márquez justificó su rearme ante "la perfidia del Estado" y la "traición al acuerdo de paz".



Añadió que incluso "fuerzas especiales" quisieron matarlo cuando estaba en una zona rural del departamento de Huila.



Este martes, el presidente Duque respondió con vehemencia en Twitter al exjefe guerrillero: "Al narcoterrorista alias 'Iván Márquez', protegido por dictadura de Maduro, le expreso que a la 'paz completa', que hace referencia, se llegará capturando o dando de baja a miserables como él, no dándoles concesiones".



El grueso de los exguerrilleros se mantienen dentro del acuerdo de paz, pese a que casi 300 de ellos han sido asesinados en los últimos cinco años.



Aunque el acuerdo de paz alivió la violencia política, algunas zonas están nuevamente bajo el fuego de las organizaciones que se financian del narcotráfico y llegaron a sustituir a los antiguos rebeldes como autoridades de facto, ante la débil presencia del Estado.