Coronavirus en Colombia: Invima emite alerta sanitaria por mascarillas KN95 defectuosas

Natalia Moreno Quintero

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió este jueves una alerta sanitaria frente al uso de las mascarillas KN95 de la marca Putian Zhongjin Shoes Co Ltd, que pueden representar un riesgo para quien la porta.



"El importador ha detectado un error de diseño el cual podría generar un colapso de la mascarilla, dificultades en la respiración del usuario y la presentación de incidentes o eventos adversos sobre los pacientes, por este motivo solicitó retirar el producto del mercado", se lee en un comunicado.



Según un informe enviado por la empresa importadora al Invima, se identificaron "dos diseños del producto con el mismo lote y uno de ellos ha ocasionado un colapso, dificultando la respiración al usuario".



"Mientras se usa el dispositivo médico del diseño específico, el colapso

podría generar sensación de sofoco y/o dificultad al momento de respirar, por lo tanto, no puede utilizarse el producto. Distrimedical ha recibido 5 informes de eventos adversos no serios relacionados con este problema", añade el texto.

Ante este riesgo, presente en las mascarillas que no tienen un canal en su parte inferior, la empresa recomienda a sus clientes identificar el producto y apartarlo del inventario.



Por su parte, el Invima pide suspender el uso de este tipo de mascarillas, comunicarse con el importador para definir las acciones a seguir para reemplazar estos dispositivos y reportar los eventos adversos que se deriven de su uso.