Gremio nocturno de Cali protesta por nuevo toque de queda con plantones en la vía

Dueños y trabajadores de establecimientos nocturnos en Cali realizaron un acto simbólico este lunes para rechazar el endurecimiento del toque de queda, como una medida para evitar más contagios de covid-19 en la ciudad.



En Granada y la Calle 44N, Alameda, y la Calles 9a y la Carrera 66, han instalado mesas y sillas sobre la calzada desde las 6:00 p.m., para exigir acciones que no afecten la reactivación económica del gremio.



Aseguran que la implementación del toque de queda a partir de las 8:00 p.m., como lo decretó la Administración Municipal desde este lunes, no garantiza que los contagios de covid-19 y la ocupación de las camillas UCI disminuyan, por lo que no tendría efectos ante una posible tercera ola de la pandemia, pero que sí impactará los ingresos de cada negocio.



Afirman que las ayudas financieras y los alivios, anunciados por la Administración Municipal, no son suficientes para garantizar el sostenimiento de estos establecimientos.

Tanto el alcalde Jorge Iván Ospina, como la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, decidieron acogerse a la disposición del Gobierno Nacional que recomendó diferentes horarios para la restricción, teniendo en cuenta el porcentaje de unidades de Cuidado Intensivo que se encuentran ocupadas en cada región y su capital.



La medida regirá hasta el próximo 19 de abril. En Cali inicia cada día a las 8:00 p.m. y termina a las 5:00 a.m. de la siguiente jornada, mientras que en los municipios del departamento inicia a partir de las 10:00 p.m.

Propietarios del sector nocturno en Cali aseguran que han sido los más afectados por los cierres y las restricciones. Piden no afectar la reactivación económica con toques de queda. Foto: El País

Una vez se conoció la noticia, desde Asobares Valle se mostró inconformismo por la restricción. El presidente de la asociación en el Valle, Manuel Pineda, señaló que prorrogar el toque de queda implica "que completemos un mes cerrados, lo que nos va a llevar a una quiebra, a que continúen cerrando establecimientos y se pierdan más empleos".



Cuestionó la medida y dijo no entender "por qué se castiga a la noche, cuando es evidente que las aglomeraciones se dan en sitios vacacionales, fiestas clandestinas, en el transporte público, en las galerías, en el comercio diurno".

En Cali también se retomó el 'pico y cédula' para ingresar a establecimientos comerciales, entidades bancarias y notarias.