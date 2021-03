¡Gracias, guerreras! América de Cali no pudo ganar la Libertadores femenina, pero dejaron la piel en la cancha

Juan Carlos Pamo

Dos clamorosos errores individuales y la falta de contundencia ante un equipo que no fue superior alejaron al América de Cali del sueño de ser campeón de la Copa Libertadores femenina, pero eso no impedirá que este equipo quede en el recuerdo futbolero.



Las de Andrés Usme, responsables de ilusionar al país y que se mostraron más completas que Ferroviaria, se vieron condenadas por los yerros de la heroína de semifinales, Katherine Tapia, y la lateral Lizeth Ocampo.



Tapia no pudo contener un sencillo tiro libre que lanzó al área Sochor. El balón rebotó en el piso e increíblemente se le escapó en las manos a Katherine para ser el primer tanto de las ahora bicampeonas del continente.



Le costó a las rojas reponerse del mazazo del gol rival, pero encontraron en los pies de Catalina Usme las mejores oportunidades para acercarse al empate.



Primero con un tiro desviado de la antioqueña, que elevó un balón encima del travesaño a los 24 minutos.



A los 38 se empezó a forjar el gol del empate. Catalina puso un balón al espacio para la corrida de Gisela Robledo, quien ganó en velocidad y fue derribada por la defensora central brasileña Jazmín. Penal.



Al cobro fue Usme, que tenía en sus pies la oportunidad de convertirse en la máxima goleadora histórica de la Copa Libertadores femenina.

Sin ninguna duda, la ‘10’ engañó a la arquera Luciana, que compró el tiquete equivocado, y puso a celebrar a sus compañeras.



Pero cuando todo parecía dado para que las rojas siguieran derecho llegó otro baldado de agua fría.



Tras un ataque de las brasileras, campeonas del torneo en 2015, que parecía controlado por la defensa de las caleñas, Lizeth Ocampo -de muy buena actuación en la competencia- tomó la decisión de cubrir la pelota en vez de rechazarla, lo que le permitió a una atacante de ‘Ferro’ anticiparla.



La lateral derecha, que pecó de exceso de confianza, le hizo zancadilla y la jueza decretó penalti cuando corrían 42 minutos de juego.



Aline se encargó de la ejecución y engañó a Katherine Tapia para poner el 2-1 con el que se cerraría el primer tiempo y, a la postre, el campeonato.

La apuesta no dio resultado

Consciente de las debilidades de su equipo y las de su rival, a inicios del segundo tiempo Andrés Usme les dio ingreso a Jéssica Caro y Gabriela Rodríguez en lugar de Ocampo y Wendy Bonilla.



El efecto de los cambios en el juego fue inmediato y las actuales subcampeonas de Colombia, con una presión alta, generaron al menos cuatro opciones de gol claras en el segundo tiempo, sin poder concretar ninguna, pues la fortuna en esta ocasión no estaba de su lado.



La primera, a los 46 minutos, cuando Catalina Usme puso un pase magistral para Manuela González, quien no escatimó para sacar un derechazo que se estrelló en el travesaño de la golera Luciana.



La segunda se dio a los 58 minutos a través de Diana Ospina, cuando empalmó un centro que envió Leury Basanta desde banda izquierda. El balón se estrelló en el poste izquierdo de las brasileras.

Pasaban los minutos y el gol parecía estar al caer, pero el desahogo nunca llegó para las rojas.



Manuela González definió mal un mano a mano ante Luciana a los 65 minutos y, ya en tiempo de adición y con la venezolana Guarecuco en cancha, Tatiana Castañeda envió otra pelota al travesaño.



América se quedó sin una Copa Libertadores que mereció, pero se lleva el respeto de un país que pide a gritos procesos como ese en el fútbol femenino. Las ‘Diablas’ tendrán revancha, no tengan duda.