Gobierno regularizará situación de migrantes venezolanos en Colombia, anuncia Duque

Natalia Moreno Quintero

El gobierno del presidente Iván Duque presentó este lunes el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, Etpv, con el que se pretende regularizar por 10 años el estatus de los migrantes y refugiados del país vecino que residan en Colombia desde antes de la entrada en vigencia de la medida.



Con este proyecto se busca brindar una protección temporal a los cerca de 966.000 migrantes en condición irregular -según datos de Migración Colombia- y facilitar su integración económica y social en el país.



Según indica el Gobierno a través de un comunicado, el objetivo del Estatuto es "permitir el tránsito de venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes".

El proyecto, explicó el Gobierno, se implementará en dos fases. La primera consiste en la creación del Registro Único de Migrantes Venezolanos, a realizarse de manera virtual, con el que se obtendrá la información para la identificación y caracterización de cada migrante. Y en la segunda fase se expedirá el permiso por protección temporal para los solicitantes.



Quienes podrán beneficiarse de este proyecto son los migrantes que cuentan con un permiso de ingreso y permanencia en Colombia; aquellos que han solicitado refugio o son titulares de un salvoconducto SC-2, es decir, quienes están tramitando una visa ante la Cancillería; y los migrantes en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en el país antes de la entrada en vigencia del Estatuto.



"El migrante venezolano que a la fecha de finalización de la vigencia del Etpv no hiciera tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias correspondientes", resalta el Gobierno en su comunicado.



Cabe resaltar que durante la vigencia de 10 años del Estatuto no se expedirán ni prorrogarán permisos especiales de permanencia y los que se encuentren vigentes harán tránsito al permiso por protección temporal, previo cumplimiento de los requisitos definidos en el Eptv.



La presentación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos fue hecha este lunes tras la reunión que sostuvo el presidente Iván Duque con Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.



"Hoy en esta visita que adelanta el doctor Filippo Grandi a Colombia nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país" manifestó el Presidente.



El primer mandatario destacó que los migrantes regularizados ya no tendrán que actualizar constantemente su permiso, mientras quienes se encuentran en situación irregular tendrá una hoja de ruta para la regularización de su estatus con un registro claro y la obtención de una certificación del estatus de protección temporal.