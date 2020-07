Florida, Valle, decretó cuarentena y alerta naranja por covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La Alcaldía de Florida anunció este viernes un vasto paquete de medidas para contener el aumento de casos de covid-19.



El municipio decretó la alerta naranja, y, además, declaró un periodo de cuarentena adicional al establecido por el Gobierno Nacional, del 13 al 26 de julio.



Alexánder Orozco, alcalde de Florida, durante una transmisión en vivo, anunció el cierre total del comercio y aclaró que solo podrán operar droguerías, supermercados, plazas de mercado, bancos y sucursales bancarias.



"Estos establecimientos funcionarán con la aplicación del pico y cédula, además de los debidos protocolos de bioseguridad como toma de temperatura al ingreso y el uso obligatorio de tapabocas y lavado de manos", señaló.



En cuanto a los locales de comidas rápidas y restaurantes, dijo que solo podrán funcionar bajo la modalidad de domicilio.



Dijo también que se mantiene la medida del 'pico y cédula', tal y como está establecida.

Florida también decretó ley seca y toque de queda del 13 al 26 de julio. Estos regirán de lunes a viernes desde las 6:00 p.m.



"Se tendrá en cuenta la situación de las personas que trabajan en Cali y Palmira, pero los sábados y domingos el toque de queda entrará a operar a partir de la 1:00 p.m.", subrayó.



Orozco añadió que también queda suspendida la práctica de cualquier deporte y actividad física en la población.



Sostuvo que el transporte intermunicipal que cubre la ruta Cali - Palmira y el servicio público municipal, como motocarros y taxis, solo podrán operar con el 50% de su cupo y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, además del pico y cédula.



El alcalde informó que el edificio de la Administración Municipal cerrará sus puertas y los funcionarios trabajarán bajo la modalidad de teletrabajo.



Se exceptúan de esta disposición las inspecciones de Policía, comisarías de familia y Secretaría de Hacienda.



"Hemos solicitado al gobierno departamental el incremento de nuestra fuerza pública con el objetivo de continuar con los operativos de control, que ahora se extremarán en los distintos sectores del municipio. La Policía exigirá el uso de tapabocas y no permitirá reuniones grupales, ni fiestas", enfatizó el Alcalde.



Reiteró que, el incumplimiento de estas decisiones, generará sanciones de acuerdo a lo establecido por la ley



"Sabemos que esta situación no es fácil por la indisciplina de algunos comerciantes, la falta de cultura de algunos ciudadanos y la irresponsabilidad en general que ha provocado el incremento de los casos covid-19. Esto obliga a la administración a tomar medidas, con un solo objetivo: salvaguardar la vida de los habitantes del municipio de Florida", manifestó.



Hasta este viernes en la mañana, en Florida registraba 127 casos positivos y siete personas fallecidas por la enfermedad. Sin embargo, 45 pacientes han superado el virus.



Las autoridades sanitarias de la localidad expresaron su preocupación pues el nivel de ocupación de UCI en el departamento es del 90%, por lo tanto, en el evento de que algún ciudadano del municipio requiera ser trasladado a Cali no podrá ser admitido, como actualmente les pasa con la ciudad de Palmira, que les envió un comunicado en el que les informa que solo recibirá pacientes oriundos de la Villa de las Palmas.



"Los pacientes de la región no van a ser admitidos en Palmira, tendrán que ser remitidos a Cali y dependerá de la disposición de camas de UCI en Cali. La situación en el departamento, principalmente en Florida y Pradera y municipios alrededor de la capital, es grave. Por eso, el Alcalde se vio forzado a la decisión de que nos disciplinemos y evitemos contagiarnos", expresó Carlos Andrés Salazar, gerente del hospital loca, Benjamín Barney Gasca,



Por su parte, el secretario de Gobierno, Iván Cerón, informó que se implementará un plan riguroso de control en la plaza de mercado de la población, así como a la entrada y salida del municipio y en toda la cabecera municipal.