Pico y cédula en Cali para el lunes 12 de abril

Álvaro José Carvajal Vidarte

Para este lunes 12 de abril, el pico y cédula en Cali permite a las personas con documento de identidad terminado en dígito par (2, 4, 6, 8 y 0) realizar compras y diligencias en establecimientos comerciales, bancos y entidades financieras.



Así quedó establecido en el decreto 4112.010.20.0175 de 2021, donde se especifica además que la medida no aplica para restaurantes, hoteles y/o similares, con el fin de no afectar la reactivación económica en la ciudad.



En esa norma también se implementó el toque de queda en el área metropolitana y rural de la capital del Valle, el cual rige entre las 8:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.



El toque de queda y el pico y cédula estarán vigentes, inicialmente, hasta el próximo 19 de abril, aunque podrían extenderse según el comportamiento que tengan los indicadores de ocupación de UCI y contagios de covid-19 en Cali.



La ciudad se acogió así a lo determinado por el Gobierno Nacional el pasado domingo 4 de abril, ante el aumento en los indicadores y la posibilidad de enfrentar un tercer pico de la pandemia.

Casos de covid-19, en aumento

Valle del Cauca reportó este domingo 1.093 casos nuevos de covid-19, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. 810 de ellos fueron en Cali.



En el departamento se confirmaron además 27 nuevas muertes por causa del coronavirus, 17 de ellas en la capital.



Valle del Cauca llegó así a 216.948 casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia y 6.716 decesos, según cifras de la Secretaría de Salud departamental.