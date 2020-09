El senador Armando Benedetti dio positivo para covid-19, está aislado en su residencia

Erika Mantilla

Armando Benedetti, senador del Partido de La U, informó este miércoles que se practicó la prueba para covid-19 y el resultado es positivo, por lo que ahora está en aislamiento obligatorio en su residencia.



En Twitter escribió: "He dado positivo para covid-19. No he tenido síntomas y me encuentro bien. Estoy aislado en mi casa y guardando todas las medidas".



Con su habitual tono jocoso, el senador también envió un mensaje sobre su condición de salud. "A mis amigos y parientes, tranquilidad que estoy bien; a mis contradictores, una pausa; y a mis enemigos, ni se alegren que nos vamos a ver", indicó.



La semana pasada el presidente del Senado, Arturo Char, había informado que cinco personas de la parte administrativa que estuvieron en la sesión presencial cuando se hizo la elección de la procuradora general, Margarita Cabello, se contagiaron de coronavirus.



De la misma forma se conoció que el lunes de esta semana murió en Bogotá, también víctima de la pandemia, un agente de la Policía que prestaba seguridad al senador Feliciano Valencia.

