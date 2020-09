Disturbios en Cali: este fue el balance de daños, vandalismo y detenidos en protestas del jueves

Álvaro José Carvajal Vidarte

Una jornada de caos, disturbios y actos de vandalismo se vivió este jueves en Cali, luego de que una protesta convocada para rechazar el homicidio de Javier Ordóñez, quien falleció en un caso de abuso policial que ha indignado al país, terminara en enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.



Los ciudadanos, principalmente jóvenes, empezaron a llegar sobre las 5:00 p.m. al Parque de las Banderas, sur de la ciudad, sitio elegido para realizar un plantón y posteriormente una marcha con antorchas por la Calle 5, una de las principales arterias viales de la capital del Valle.

Sin embargo, la jornada empezó a tensionarse desde los primeros minutos. Los participantes decidieron bloquear el carril Sur - Norte de la vía, en frente de la estación Estadio del MÍO, lo que incluso llevó a incidentes con algunos vehículos.

En el inicio de la concentración ciudadana en la Calle 5, en Cali, un ciudadano es conducido por las autoridades tras atacar un vehículo. La manifestación, que ya congrega varias personas, se realiza en rechazo a la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá.



Video: El País.

Las rutas del sistema de transporte masivo debieron desviarse, por lo que ningún bus alcanzó a ser vandalizado. Sin embargo, algunos de los manifestantes decidieron rayar con grafitis y golpear con piedras el CAI Panamericano. En ese momento, la situación se empezó a salir de control.

Enfrentamientos con el Esmad

Sobre las 6:00 p.m. hizo presencia en el sitio el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que dispersó con gases lacrimógenos tanto a los que atacaban el CAI como a los que permanecían sobre la vía.

Panorama de la Calle 5 a la altura del Parque de las Banderas, donde se registran enfrentamientos entre manifestantes y miembros del Esmad. Se recomienda tomar rutas alternas.



Video: El País.

Varios de los manifestantes respondieron con piedras a los uniformados del Esmad, lo que hizo que la zona viviera varios minutos de tensión mientras se hacía de noche y el grupo de jóvenes que protestaba avanzaba por la Calle 5 hacia la Carrera 27.

Continúan los enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad en la Calle 5, a la altura de la Carrera 34, donde se interrumpió el tránsito vehicular. Se recomienda evitar la zona.



Video: El País

En medio de los disturbios fueron dañados vidrios, cámaras térmicas, pantallas LED, máquinas de recarga y taquillas de las estaciones Estadio y Manzana del Saber.



Las estaciones del MÍO fueron vandalizadas en medio de la protesta en Cali por la muerte de Javier Ordóñez. Metrocali

Este es el estado de la estación del MIO Estadio, ubicada frente al Parque de las Banderas, donde persiste el enfrentamiento entre manifestantes y el Esmad.



Video: El País.

Algunos de los manifestantes atacaron también las sedes de los bancos Popular, Bogotá y BBVA.



Además de dañar con piedras las fachadas de las entidades, sacaron sillas del interior para ubicarlas sobre la Calle 5 y prendieron fuego a las instalaciones.

Las sedes de los bancos BBVA y Popular de la Calle 5 fueron vandalizadas durante la protesta de este jueves, convocada en rechazo a la muerte de Javier Ordóñez el martes en Bogotá.



Video: Cortesía.

En video quedó registrado el momento en que inescrupulosos vandalizan y hurtan elementos de una sede del Banco de Bogotá, en la Calle 5, durante la protesta convocada para este jueves en el Parque de las Banderas.



Video: Cortesía.



Algunos manifestantes prendieron fuego a las instalaciones del Banco de Bogotá, en la Calle 5. Archivo particular

Daños en el Parque del Perro

Un sector de la protesta se dirigió hacia los alrededores del Parque del Perro sobre las 7:15 p.m. A pesar de que varios de los participantes pidieron a otros que no atacaran los negocios del sector, el mobiliario de algunos establecimientos fue vandalizado.

Momentos de tensión se vivieron en el Parque del Perro cuando manifestantes que protestaban en la Calle 5 llegaron a la zona a dañar sillas y mesas de los restaurantes del sector.



Video: Cortesía.

Sillas y mesas dispuestas para la atención del público en la zona terminaron dañados y en el piso, en medio del temor de dueños y empleados de los restaurantes.



De igual manera, un grupo de manifestantes ingresó al supermercado Carulla de la zona y saqueó el local, según el reporte de ciudadanos del sector.



Tras algunos minutos, los jóvenes fueron dispersados por el Esmad. Varios regresaron a la Calle 5, donde se presentaron actos de vandalismo que se extendieron hasta después de las 9:00 p.m. Tropas de Policía Militar debieron reforzar la seguridad en el corredor.



Así quedaron varios locales comerciales ubicados sobre la Calle 5 luego de ser atacados y saqueados por manifestantes en la noche de este jueves. Tropas de la Policía Militar hacen presencia en el lugar.



Fotos: Cortesía Batallón de Policía Militar No. 3.

En video también quedó registrado el momento en que vándalos que participaban de la manifestación en la Calle 5 saquean el supermercado Carulla que se encuentra ubicado en inmediaciones al Parque del Perro.



Video: Cortesía.

Hasta el Parque del Perro llegaron varios manifestantes que participaron de la concentración programada para este jueves en la Calle 5. El mobiliario dispuesto para la atención de los clientes fue vandalizado, lo que ocasionó el cierre de los establecimientos.



Video: Cortesía

El balance

Al menos dos policías heridos y diez personas retenidas por la Policía fue el balance preliminar de la jornada que entregó el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, sobre las 9:40 p.m.



En cuanto a los daños materiales, además de las instalaciones bancarias y las estaciones del MÍO vandalizadas, Rojas informó que hubo locales de los almacenes Carulla, Éxito y Comfandi que resultaron afectados, así como tres cajeros electrónicos.



El funcionario realizó un recorrido por el sector del Parque del Perro. "Hubo mucha piedra por parte de las 200-300 personas, aproximadamente, que pudieron estar en esta zona. Estamos verificando las condiciones, no entraron a los establecimientos pero sí (afectaron) esta calle que habíamos habilitado con el ánimo de reactivar la economía", indicó el funcionario a El País.



Agregó, "estamos dialogando con algunos de los propietarios. La decisión es no parar la reactivación, es apoyar al empresario, apoyar a los negocios que están aquí en el Parque del Perro y mandar un mensaje de confianza: vamos a tener todos los dispositivos de seguridad para que la ciudadanía esté tranquila".



El secretario rechazó los actos vandálicos ocurridos en la jornada de este jueves. "Este no es el camino que nos va a permitir tener una mejor ciudad, así que la idea es estar unidos hoy más que nunca y trabajar por esta ciudad", puntualizó.



Así quedó la zona del Parque del Perro, donde se realiza el piloto de reactivación del sector gastronómico, tras ser vandalizada este jueves. Desde el lugar, el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, entregó un balance de las protestas.



Video: @superbeto68 - El País

Disturbios en varias ciudades

Las manifestaciones por el homicidio de Javier Ordóñez en un caso de abuso policial han derivado en actos vandálicos en distintas ciudades del país.



La situación más crítica se ha vivido en Bogotá. La capital de la República, donde ocurrió la muerte de Ordóñez, ha vivido dos noches de protestas que han dejado al menos diez personas muertas y cientos más de heridos, entre manifestantes y policías.



Así mismo, decenas de CAI, estaciones de Policía y buses de Transmilenio han sido vandalizados en el marco de las protestas.



En Medellín las autoridades reportaron al menos cuatro personas heridas, así como enfrentamientos entre los participantes de las protestas y el Esmad y cinco entidades bancarias.



En Manizales los manifestantes quemaron el CAI del sector de El Cable. En otras capitales, como Armenia, Barranquilla y Tunja, también se registraron disturbios y enfrentamientos.