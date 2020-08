Andrés Felipe Arias: Corte Suprema admite impugnación a condena por AIS

Alejandro Cabra Hernandez

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le concedió este viernes la impugnación contra al fallo que condena a Andrés Felipe Arias a 17 años de prisión por corrupción en Agro Ingreso Seguro, dictado el 16 de julio de 2014.



Arias fue condenado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Así las cosas, la Sala Penal de la Corte Suprema deberá estudiar la impugnación para determinar si la pena de Arias se modifica, se tumba o se mantiene. No obstante, no se podrá imponer una condena mayor a la actual al exMinistro de Agritultura.



La Corte Suprema de Justicia aceptal a impugnación acatando la orden que dio la Corte Constitucional el pasado 21 de mayo, donde estableció que Arias tenía derecho a que su sentencia fuera revisada, pues fue condenado en única instancia.



La Sala Penal reconoció que, aunque dicha impugnación le fue negada en febrero del año pasado al exministro, la decisión de la Corte Consitucional dejó sin efecto esa negativa.



Cabe resaltar que la Corte Constitucional le dio el carácter de cosa juzgada a Arias, por lo que él no puede acceder a ningún tipo de libertad y sigue preso en el Cantón Norte, en Bogotá.



Ahora, la Sala de Casación Penal deberá sortear el caso para que este sea asignado a un magistrado ponente, quien estará encargado del trámite de la impugnación con los dos magistrados que le sigan en orden alfabético.



En dicho sorteo no podrán hacer parte los magistrados Patricia Salazar, Eugenio Fernández -hicieron parte de la sentencia que condenó a Arias en 2014- y Eyder Patiño, quien se declaró impedido para el caso.



Apenas se conforme la sala con el ponente y los otros dos magistrados, el primero dictará su decisión y le informará a la defensa de Arias cuando empiezan a correr los términos para que se sustente la impugnación.