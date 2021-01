Comerciantes de Cali protestan sobre la Calle 9 por toque de queda extendido

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un grupo de comerciantes realiza en la tarde de este jueves una protesta pacífica sobre la Calle 9 entre carreras 65 y 66, sur de Cali, a raíz de las nuevas medidas restrictivas adoptadas por la Alcaldía.



Los empresarios sacaron sillas y mesas a la vía para mostrar su descontento por el toque de queda extendido anunciado este miércoles por el alcalde, Jorge Iván Ospina, el cual, afirman, les generará una grave afectación.

La protesta inició sobre las 5:30 p.m. de este jueves y se ha extendido por más de una hora. En el lugar se presenta congestión vehicular.



"Queremos que nos escuchen como gremio. Tenemos todas las medidas para que la gente se proteja, no estamos en contra la salud sino a favor del empleo y de la economía", dijo al respecto Carolina Zapata, empresaria de restaurantes de la zona T de la calle 9.



Pidió a la Alcaldía "que por favor nos permitan trabajar. Los toques de queda nos afectan muchísimo: a los trabajadores, a nosotros como empresarios, a toda la ciudad. Queremos que, por favor, como propuesta nos permitan tener un horario más extendido y que se pueda atender al aire libre, como lo han hecho otros sectores".



Reveló que, a raíz de la medida restrictiva, en su restaurante debieron decirle a la mitad del personal que este fin de semana no fueran a laborar. "La venta a domicilio no es ni la mitad de lo que nosotros tenemos presupuestado", se lamentó.

#Atención Reportan fuerte congestión vehicular en la Carrera 66, a la altura de la Calle 9, pues persiste la protesta que adelanta el gremio de restaurantes de la zona por el toque de queda que regirá este fin de semana en Cali.



Video: @superbeto68 - El País. pic.twitter.com/IRnQs21YMX — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 14, 2021

Ospina tomó la decisión de restringir la movilidad de los ciudadanos desde las 7:00 a.m. de este viernes hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes, como una medida para frenar la elevada cifra de contagios de covid-19 en la ciudad y ante la alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad.



"Queremos que nuestras personas estén en una cuarentena, en un enclaustramiento, en una reflexión íntima en sus hogares, en una debida protección", argumentó Ospina.



El burgomaestre agregó que este jueves buscará "convencer, seducir, a todos los señores del comercio, los centros comerciales, las fábricas, que por favor entiendan este clamor que se adelanta y entiendan la necesidad de este aislamiento, de esta cuarentena, de esta decisión".

#Atención Propietarios y trabajadores de los restaurantes de la Calle 9 entre Carreras 65 y 66, en el sur de Cali, han ubicado sillas y mesas en medio de la vía a manera de protesta por las medidas restrictivas adoptadas por la Alcaldía de Cali.



Video: cortesía. pic.twitter.com/mtkts58L8g — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 14, 2021

Noticia en desarrollo...