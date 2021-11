Cierre vial de la glorieta de la Terminal de Transporte por derrame de gasolina

En la mañana de este lunes se presentó el volcamiento lateral de un camión cisterna que transportaba combustible, con una capacidad total de 9.500 galones, en la Avenida 3 Norte con Calle 25, glorieta de la Terminal de Transporte.



Al momento, 3.500 galones de ACPM están intactos, sin embargo, 6.000 galones de gasolina quedaron derramados sobre la vía principal, por lo que las autoridades de movilidad realizan un cierre preventivo de esta vía mientras se realiza la limpieza de este derrame.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, le explicó a El País que, “tenemos cierres y desvíos en la Avenida 3 Norte con Calle 22, en el sentido que va hacia el norte, en la Avenida 3 Norte con Calle 34 y en la Avenida 3 Norte con Calle 23, puesto que el derrame está afectando toda esa glorieta y necesitamos mantener un cordón como nos lo ha indicado Gestión del Riesgo, para evitar cualquier acción o actividad que pueda generar un detonante, puesto que hay bastantes gases en el ambiente”.



Lea también: Cada 32 horas un muerto: las escalofriantes cifras de accidentes en las vías de Cali

La gasolina que transportaba el vehículo se derramó y cayó al alcantarillado.



Autoridades informaron que no se suspenden las rutas del MÍO, ni las de los buses intermunicipales.



🎥 José Luis Guzmán | El País pic.twitter.com/6fmmwvEgmT — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) November 29, 2021

La emergencia está siendo atendida por el Cuerpo de Bomberos de Cali, que está a la espera de arena para controlar el derrame del combustible que cayó al alcantarillado.



Vallejo fue enfático en que, "es una actividad que va a tardar varias horas mientras hacemos la limpieza, el levantamiento de ese vehículo, que está cargado lo cual obliga a que debamos gestionar la manera de poder movilizarlo con un equipo especial, dado el peso que tiene".



El Secretario de Movilidad, añadió que "esto va a generar un impacto bastante considerable, por lo que se recomienda tomar vías alternas como la Avenida 6ta, la Avenida 4 Norte o la Avenida 8. Quienes vienen desde el sur, pueden utilizar es la Avenida 4 Norte y la Avenida 6ta igualmente y los vehículos que se están transitando hacia el oriente no podrán utilizar la Calle 23, tendrán que buscar ya sea por la 52, la 44, por la 38".

Cabe resaltar que no se están presentando cierres en las rutas del sistema masivo Mío, "obviamente se están desviando lo cual va a generar demoras en los usuarios, no hay suspensión de rutas de despachos en la Terminal de Transportes e igualmente se desvía, pero las rutas hacia Buenaventura y Dagua tendrán igualmente afectación".



El conductor del vehículo resultó herido y las autoridades están trabajando para esclarecer las causas de este accidente.



Le puede interesar: Cierran discoteca en el oeste de Cali por no pedir el carné de vacunación anticovid