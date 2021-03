Deportivo Cali: barristas invadieron sede de Pance para protestar por malos resultados

Alejandro Cabra Hernandez

Una tensa situación se presentó en la mañana de este sábado en la sede de Pance del Deportivo Cali mientras el equipo profesional se entrenaba pensando en el juego del lunes ante el Deportivo Pasto por la fecha 15 de la Liga, donde el conjunto verde no gana hace siete fechas.

Varios barristas del conjunto azucarero invadieron a la fuerza el lugar de entrenamiento para reclamar a los jugadores por el bajo rendimiento en la Liga y la Copa Suramericana.

Al final, la situación no pasó a mayores. Los capitanes del equipo dialogaron con los barristas, que abandonaron por voluntad propia la sede mientras arengaban a la escuadra verdiblanca.



"Entraron a hacer reclamos. Los capitanes charlaron con los líderes de la barra que reclamaban por las derrotas en la Liga. No pasó nada más", informó la Policía metropolitana de Cali.



La situación se presenta dos días después de que otros barristas del equipo se hicieran presentes en la concentración del equipo en Bucaramanga para exigirle al técnico Alfredo Arias que no alinee a Andrés Arroyo, situación que molestó al estratega uruguayo.