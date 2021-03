Fifa se comprometió a buscar soluciones para fecha de Eliminatorias suramericanas

Alejandro Cabra Hernandez

La FIFA se comprometió este viernes a "seguir buscando soluciones" para la doble fecha de finales de marzo de la clasificatoria sudamericana al Mundial Catar-2022, ante la creciente negativa de varios clubes europeos de ceder a sus internacionales por las restricciones en ese continente para contener el covid-19.



"Fue realizada una sesión de trabajo de la Fifa, Conmebol y asociaciones miembro sobre la fecha de marzo de las Eliminatorias. La FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido porque los jugadores sudamericanos no son liberados en favor de sus selecciones", indicó la entidad sudamericana en un tuit.



El siguiente paso para intentar superar el conflicto en medio del creciente rechazo de los clubes europeos, será una reunión virtual el sábado entre la Conmebol y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un cónclave que en principio estaba previsto para este viernes.



Infantino dio un adelanto de su postura al ser consultado este viernes en el mediodía europeo. "La FIFA ha modificado temporalmente sus reglas para tener en cuenta la pandemia".



"Si es posible, siempre que sea posible, a estos jugadores, tomando todas las precauciones y protocolos necesarios, deben, obviamente, permitirles viajar de manera segura ...es importante que al igual que en el fútbol de clubes, el fútbol de selecciones nacionales siga vivo".



Infantino destacó que el fútbol de selecciones nacionales es para la gran mayoría de países la única fuente de ingresos, a diferencia de la realidad de Europa. Por tal motivo, llamó a que "si es posible viajar, respetando el protocolo de "Vuelta al fútbol" entonces sin duda deberían hacerlo"



"Nuestra esperanza está en la gestión de FIFA", dijo antes del encuentro de este viernes una fuente de la Conmebol consultada por la AFP que destacó: "el torneo es de FIFA, no de la Conmebol. Es su eliminatoria".



En septiembre pasado, en medio de la ola mundial de contagios de covid, la Conmebol acudió a la FIFA para que ésta obligara a los clubes europeos a liberar a sus internacionales sudamericanos convocados para el inicio de la eliminatoria en octubre.



La doble fecha de la clasificatoria sudamericana está fijada para comenzar el 25-26 de marzo y concluir el 30 de marzo, cuando se disputará el clásico sudamericano entre Brasil (12 puntos) y Argentina (10), líder y segundo de la clasificación del premundial.

¿Aplazamiento?

Una fuente de la dirigencia sudamericana dijo a la AFP que varias asociaciones nacionales, que prefirió no identificar, se inclinan postergación de la doble fecha de marzo para un mes a definir.



Esa postura coincide con un concepto del seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca.



"Conmebol tiene que contemplar que todas las selecciones estén parejas, sino empieza a distorsionarse todo. Es algo que se tiene que comenzar a considerar", apuntó 'el Tigre'.



Su homólogo de Colombia, Reinaldo Rueda, simpatizó con la idea del argentino y abogó por la igualdad de condiciones para competir.



La polémica a casi tres semanas de que se juegue la doble fecha sudamericana afronta incluso complicaciones propias de la región.



El ministro de Salud de Colombia sugirió el viernes el posible bloqueo a la entrada de la selección de Brasil para el duelo premundialista del 26 de marzo, debido a la crisis pandémica que mantiene cerrados los vuelos entre ambos países.



"Hoy vería muy difícil la apertura de cualquier vuelo desde Brasil y no tendría como justificar la apertura de un vuelo chárter", expresó el ministro Fernando Ruiz a Blu Radio.

"No" de Europa



Sudamérica sorteó con éxito en 2020 las primeras cuatro fechas de la clasificatoria con la esperanza de que 2021 trajera buenas noticias.



Pero una vacunación contra el covid-19 en cámara lenta en una región duramente golpeada por el virus siguen complicando la disputa de unas clasificatorias que ya resignaron la presencia de público en los estadios.



En Europa, donde el covid ha dejado 863.705 fallecidos y más de 38 millones de contagios, según un balance de la AFP del jueves basado en fuentes oficiales, y el número de nuevos casos aumentó tras seis semanas en declive, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Las restricciones sanitarias en el viejo continente, especialmente en Inglaterra, Alemania y España, tres de los países donde más militan internacionales sudamericanos, estipulan diez días de confinamiento obligatorio al arribo.



"Los clubes les pagan a los jugadores, eso significa que tenemos que ser la primera prioridad. No pueden hacer felices a todos en este periodo de nuestras vidas", soltó el entrenador del Liverpool inglés, Jürgen Klopp, esta semana.



Otro peso pesado entre los entrenadores de Europa, el español Pep Guardiola, del Manchester City, se sumó este viernes a la ola de rechazos de sus colegas.



"Creo que no tiene sentido si los jugadores van con su equipo nacional y luego tienen que aislarse durante diez días cuando regresen", afirmó este viernes.



También alzó su voz el postura del alemán, el DT del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.



"No tiene sentido viajar, cuando les pagamos, si regresan y se ausentan 10 días", advirtió el DT de los 'diablos rojos' a Sky News.



En cambio, el entrenador argentino del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, sostuvo una posición intermedia al pedir "una solución justa e igualitaria".



"Hay que encontrar la mejor solución para que las competiciones sean lo más justas posible y que los jugadores tengan un trato similar, independientemente de dónde se jueguen los partidos. Vamos a encontrar algo que sea justo para todos", añadió.