Audio sobre supuesta ley marcial que sería decretada en Cali es falso, advierte la Alcaldía

Erika Mantilla

Un audio que circula a través de Whatsapp en el que se afirma que la Alcaldía de Cali decretará ley marcial y confinamiento total por catorce días a partir del día lunes es falso, aseguró este viernes el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control Municipal, Jimmy Dranguet.



El funcionario explicó que la medida es competencia de las autoridades militares y solo puede ser aplicada cuando se registran problemas de orden público que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía.



"En Cali tenemos una emergencia sanitaria que representa riesgo en materia de salud, no de seguridad", aclaró y recordó que cualquier determinación administrativa estará encaminada a garantizar el protocolo de bioseguridad decretado por el Gobierno Nacional por la pandemia del covid-19.

La grabación a la que se refiere Dranguet aparentemente es una nota de voz, por lo que quien la realizó no se identifica. El hombre afirma que "está cerrado todo el CAM" y que luego de una "reunión de gobierno (...) el alcalde Jorge Iván Ospina va a decretar ley marcial por 14 días".



El subsecretario hizo especial énfasis en que en la ciudad no se aplicará "la ley marcial y ninguna otra medida restrictiva de la libertad de los ciudadanos". También señaló que los supermercados mantendrán su operación regular, de acuerdo al pico y cédula.



Y resaltó que a través de todas sus dependencias, "la Alcaldía de Cali continuará con las actividades de prevención, mitigación y control para evitar más contagios de covid-19".



Dijo que en esta fase es muy importante que los caleños extremen las medidas sanitarias como el uso de desinfectantes, el lavado constante de manos, el uso constante de tapabocas y el distanciamiento físico.



Finalmente, pidió a la ciudadanía que evite compartir información relacionada con la pandemia del coronavirus que no provenga de fuentes oficiales.