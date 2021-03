Carro bomba en Corinto deja, por lo menos, 19 heridos

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Por lo menos 19 personas heridas dejó la explisión de un carro bomba sobre las 3:30 de la tarde de este viernes, frente a la sede de la alcaldía de Corinto, norte de Cauca.



El reporte preliminar de la Secretaría de Gobierno de ese municipio da cuenta de que 13 de los afectados serían funcionarios públicos, mientras que los otros seis son civiles.



La explosión también causó daños materiales alrededor de la plaza del municipio, donde esta ubicada la Estación de Policía, punto que se cree sería el blanco del ataque terrorista.

La explosión sembró pánico entre la comunidad, ya que causó varios daños en varias viviendas aledañas al sector.



En el sitio hacen presencia los uniformados de la Policía y el Ejército Nacional. Aún no se conoce qué tipo de elemento fue el que accionaron los grupos criminales que operan en ese sector del Cauca.

#ÚLTIMAHORA Este viernes se presentó una explosión de un carro de placas OFJ 689, en el edificio de la Alcaldía de Corinto, Cauca. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/xRaq4WtUne — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 26, 2021

Un comerciante del sector afirmó que "la misma comunidad ayuda a trasladar a los heridos al hospital, mientras que bomberos tratan de apagar el incendio que se generó tras la explosión".



El hecho fue atribuido a la columna móvil Dagoberto Ramos ya que hoy están conmemorando un año más de la muerte del entonces líder guerrillero y fundador de las entonces Farc, Manuel Marulanda Vélez.



Es preciso mencionar que el inteligencia del Ejército Nacional ya había sido puesto en alerta por acciones terroristas de esta organización delincuencial.

Sobre esto, el presidente Iván Duque, indicó en su cuenta de Twitter. "Ante los hechos ocurridos en Corinto, Cauca, he dado instrucciones muy claras a la cúpula militar y al @mindefensa para ir tras los culpables de inmediato".



El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que se desplazará hasta Popayán para conformar un Consejo de Seguridad por los hechos ocurridos en Corinto, Cauca.



"Sin tregua contra la delincuencia, narcocriminales no seguirán sembrando terror en la población. Di instrucción a @PoliciaColombia

y @FuerzasMilCol de no descansar hasta encontrar responsables", escribió en su cuenta de Twitter.

Camino a Popayán para Consejo de Seguridad por hechos ocurridos en Corinto, Cauca. #SinTregua contra la delincuencia, narcocriminales no seguirán sembrando terror en la población.

Di instrucción a @PoliciaColombia y @FuerzasMilCol de no descansar hasta encontrar responsables. — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 26, 2021

Cabe recordar que en la mañana de esta jornada también reportaron hostigamientos en zona rural de Caloto, Caldono y Argelia. Además, se investiga el presunto secuestro de un funcionario del CTI de la Fiscalía de Manizales en el corregimiento El Palo. Por estos hechos la población civil se ha visto obligada a desplazarse hacia las cabeceras municipales.

El senador Gabriel Velasco, escribió en su cuenta de Twitter que "es imperativo un plan de acción contundente para la inseguridad en el Cauca, un departamento que sufre las consecuencias del narcotráfico y las rentas ilegales en nuestro país".