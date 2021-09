Con total normalidad se han desarrollado las concentraciones convocadas en al menos nueve puntos de Cali para movilizarse a favor de los 10 proyectos de ley presentados por el Comité del Paro ante el Congreso de la República.



Varios ciudadanos respondieron al llamado del comité y de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que en Cali tiene como principal movilización la que se citó desde las 9:00 de la mañana de este martes en la Plazoleta de San Francisco, al frente de la Gobernación del Valle.

#AEstaHora | Manifestantes se congregan en la Plazoleta de San Francisco, centro de Cali. Desde este punto de la ciudad saldrá una marcha con destino al HUV. Habría desvíos por esta situación. pic.twitter.com/idgGHIXctV — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) September 28, 2021



Según las secretarías de Movilidad y de Seguridad, otros puntos de concentración importantes son Puerto Rellena, Calipso y el Parque de las Banderas.



El secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, informó que cerca de 50 mediadores de paz estarán acompañando las movilizaciones que se desarrollen este martes en la ciudad.



"Estamos en los posibles puntos de concentraciones y movilizaciones con nuestros mediadores de Paz, contamos con 50 hombres y mujeres que están listos para garantizar los derechos humanos de todas las personas que se movilizan, de quienes no lo hacen y de la Fuerza Pública", indicó.



Por su parte, el secretario de Movilidad, William Vallejo, recordó que pese a estas convocatorias la ciudad funciona con normalidad.



"El sistema de transporte masivo presta servicio con más de 600 buses operando y 78 rutas programadas. Instituciones educativas funcionan con normalidad", expresó Vallejo.



Agregó que para posibles desvíos y cierres temporales que se generen por las movilizaciones, la secretaría dispuso 240 agentes de tránsito. No obstante, aclaró que no se permitirán bloqueos.

#AEstaHora | El secretario de Movilidad William Vallejo reporta normalidad en Cali pese a convocatoria de movilizaciones. Además, confirma que podría haber desvíos por marcha que saldrá del centro de la ciudad hacia el HUV. pic.twitter.com/dBafCU1I39 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) September 28, 2021



Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, dijo que pese a la tranquilidad manifestada en la mañana, no se confía, "pues sabemos que hay cosas que se mueven a través de redes, chats de Whatsapp".



Enfatizó en que conoce de siete marchas, siendo la más importante la que terminará con un plantón en el HUV sobre el mediodía. "No hay un comunicado claro sobre si la Unión de Resistencias va a participar. Creemos que la Alcaldía les ha cumplido lo pactado".