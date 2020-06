Whatsapp sufre problemas técnicos a nivel mundial: no muestra el 'en línea' ni 'el 'escribiendo...'

Alejandro Cabra Hernandez

Aunque muchos usuarios en redes sociales creyeron que se trataba de una nueva actualización que eliminaba la posibilidad cuando otro usuario escribía o estaba en línea en Whatsapp, lo cierto es que desde la aplicación de mensajería instantánea se desmintió dicha teoría: hay problemas técnicos a nivel mundial.



Desde aproximadamente las 10:00 de la mañana de este viernes, la aplicación impedía a sus usuarios ver la última conexión de los usuarios, si los destinatarios estaban en línea o estaban escribiendo. Según Whatsapp, la incidencia está afectando a la mayoría de mercados, pero a diferencia de otras ocasiones, no representa la caída de la plataforma.

Lea también: En 33 corregimientos instalarán zonas digitales para mejorar conectividad en el Valle del Cauca



Los fallos técnicos incluso han modificado algunos de los ajustes en la 'privacidad', haciendo que sea invisible la hora de última vez, aunque el usuario no lo haya determinado así.



Cuando un usuario intenta que la hora de última vez vuelva a ser visible, la aplicación le informa que no se puede cambiar la configuración en ese momento, y que por favor intente más tarde.



Los fallos no han tardado en hacer a Whatsapp objeto de burlas y memes en las redes sociales. Algunos han bromeado con que las personas 'tóxicas' (controladoras) no podrán estar al tanto de cuando las ignoran. Vea algunos de los mejores memes.



WhatsApp: Solo es un falló en el sistema, no es una actualización.

Los tóxicos: pic.twitter.com/CSJJqibJix — Batido de memes (@BatidodeMemes) June 19, 2020

El Marck zuckerberg viendo a las tóxicas con la falla de WhatsApp #WhatsApppic.twitter.com/bqUvwVK8Ok — Sunset✨ (@isagil_) June 19, 2020

Oigan, creo que mi crush ya tenía las fallas de #WhatsApp desde hace 10 meses porque no me habla desde entonces. ¿Será por eso? pic.twitter.com/mXfWrLuajy — Pao 💫 (@pao0104063) June 19, 2020

Yo en #WhatsApp hablando con alguien sin el "en linea" y el "escribiendo" pic.twitter.com/kpDsSBOada — Gonzalo Pinedo (@gonzapdc20) June 19, 2020