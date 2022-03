Movistar realizó tercer piloto de velocidad y estabilidad de la tecnología 5G en Cali

Este miércoles 30 de marzo Movistar anunció, a través de una rueda de prensa, que conectó a 100 mil hogares con Fibra Óptica y, además, presentó el tercer piloto de soluciones de 5G.



Para la entidad, el uso de Fibra Óptica es un beneficio progresivo, el cual le permitirá a la comunidad tener hasta 900 Megas para navegar y subir información de forma rápida y simétrica. Movistar anunció que actualmente cuenta con 275 mil hogares y empresas con este servicio y que espera, al terminar 2022, llegar a 350 mil.



“El Valle del Cauca y Cali son sin duda una de las regiones más importantes del país. Nuestra empresa ha invertido para que cuenten con las redes del futuro y así la sociedad en su conjunto capture el poder transformador de la tecnología. La fibra y su velocidad inigualable son una realidad para cien mil empresas y hogares. Los pilotos de 5G, y las demostraciones que instalamos, nos servirán para entender el camino que debemos recorrer de manera conjunta con los reguladores y las empresas para aprovechar de la mejor manera, esta ola transformadora que se avecina” indicó Fabián Hernández, CEO Movistar Colombia.



Sobre el tercer piloto 5G, Movistar afirmó que la antena que instalaron en el Centro Comercial Palmetto Plaza servirá para que los empresarios y la ciudadanía experimenten el tiempo que pasa entre el envío de una orden y la respuesta a esta acción. Así mismo, comentó que el desarrollo de una ciudad inteligente no solo hará la navegación más rápida sino que posicionará al valle como la capital líder en materia de Telefonía.



“Este piloto de Movistar es una red celular para navegación móvil desde sus frecuencias en la banda de los 3500 Megahertz (3.5 GHz) ofreciendo en una generosa velocidad de subida de 1.3Gbps y descarga de datos de 80Mbps a través de la implementación de arquitectura NSA (Non Stand Alone), que permite migrar progresivamente de una red 4G a 5G. Solo se debe utilizar una portadora 4G LTE y añadir otra portadora secundaria que funciona sobre 5G, permitiendo un ancho de banda de 100MHz”, informó la entidad.



Cabe señalar que la entidad tiene como aliado estratégico a Ericsson, quien proporcionó la infraestructura tecnológica.



Al respecto Chafic Nassif, CEO de Ericsson para LATAM Norte y el Caribe afirmó: “Para Ericsson, Colombia es un mercado clave, fue nuestra puerta de entrada a la región, desde hace más de 125 años hemos sido parte del desarrollo de las telecomunicaciones del país. Junto a Telefónica sumamos más de 20 años evolucionando la conectividad de los colombianos”.



“Con este piloto se evidenciará cómo 5G con su desempeño superior, con tiempos de respuesta casi inmediatos, y una seguridad reforzada, se convierte en la opción ideal para la transformación digital empresarial y de la Industria 4.0, que en Colombia impulsaría el desarrollo de sectores como la manufactura, minería, automotriz, puertos marítimos, energía, comercio minorista y agricultura, entre otros” agregó Nassif.



El piloto que instaló en el Centro Comercial Palmetto Plaza, se adecuó con una zona de experiencias 5G con demos de:



Robot interactivo: Dispositivo con posibilidad de ser programado con diferentes acciones, donde una persona entra en sincronía a través de un traje especial para replicar diferentes acciones como levantar los brazos y agarrar objetos de un tamaño apto para la mano del robot. Esto es posible gracias a la rápida velocidad y baja latencia de una red 5G. También, cuenta con bocinas, cámaras, sensores y micrófonos que el robot utiliza para interactuar de manera semifluida con alguna persona, estas interacciones pueden ser programadas. Esta tecnología podrá ser utilizada en fábricas, minas y procesos en donde se requiera operaciones remotas. Actualmente ya es una solución en uso para fábricas como AUDI en Alemania.



Smart City: Este demo consta de un holograma en conjunto con un modelo ensamblado en uno de los cilindros donde se puede ver una miniciudad (y se puede ver cómo la tecnología 5G puede tener un impacto en una ciudad, como se ve en la demostración).



Realidad Virtual: A través de gafas virtuales y un iPad se puede observar ejemplos de industrias de forma virtual haciendo más interactiva la experiencia.



Realidad Aumentada: A través de la experiencia de realidad aumentada, los asistentes pudieron experimentar los diferentes casos de uso de 5G a través de un iPad y figuras representativas de cada uso.



Smart Grid: Este demo explica los casos de uso de industria y 5G con ejemplos interactivos en diferentes escenarios.



Racing Car: El Demo Racing Car permite visualizar y sentir como una conectividad 5G es mucho más eficaz a comparación de 3G, 4G y LTE; el demo consiste en que la persona que se sube al simulador y maneja durante un breve periodo de tiempo en las diferentes tecnologías (3G, 4G, 5G y LTE) notará un gran cambio en la rapidez, estabilidad y latencia (el tiempo que pasa entre el envío de una orden y la respuesta a esta acción). De esta forma, el usuario se da cuenta que con 5G tiene una mejor experiencia de juego, más real y con movimientos más exactos.