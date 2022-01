“No vacunados tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir por covid”: Minsalud

Diversos estudios alrededor del mundo han demostrado que quienes no cuentan con el esquema de vacunación completo, tienen mayores posibilidades de ser hospitalizados o morir a causa del virus Sars-Cov2.



Y es que, desde que el covid-19 se presentó y se desarrollaron las vacunas para contrarrestar su efecto, varios países han realizado evaluaciones tanto en sus tasas de hospitalización como en muertes, esto con relación a las personas vacunadas y no vacunadas.



A nivel nacional, la Dirección de Epidemiología y Demografía, la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social y la entidad Cohorte Esperanza, descubrieron tras investigaciones de efectividad, datos de suma importancia que pueden dar respuesta a la nueva ola de contagios por la experimenta el territorio.



“Aquellas personas no vacunadas de 60 a 69 años, durante el mes de diciembre tuvieron cinco veces más riesgo de muerte que las personas vacunadas con esquema completo, del mismo grupo de edad”, señaló Julián Fernández, director de Epidemiología, quien también resaltó que a partir de los 30 años se incrementa el riesgo de hospitalización y muerte por covid-19.



De igual forma, el epidemiólogo comentó que el peligro se presenta en todas las edades, y más en las personas que no estén vacunadas.



“En todos los grupos de edad analizados, consistentemente se observa ese mayor riesgo en las personas no vacunadas, que varió entre 3 a 6 veces, durante el mes de diciembre. Esos riesgos pueden variar de acuerdo con el momento de pico (situación epidemiológica) y el tiempo que haya pasado desde que las personas son vacunadas, dado los cambios de la protección de las vacunas en el tiempo, especialmente cuando no han recibido su refuerzo, por esto en periodos más largos el riesgo relativo estimado puede ser diferente”.



La investigación ya ha arrojado dos informes (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3944059 y https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3978556 ) con relación a la efectividad de los biológicos, y actualmente se espera un tercero que detalle la eficiencia de las mismas en todas las edades de la población colombiana



“Esta evidencia de la vida real, consistente con la literatura científica a nivel internacional y con los hallazgos de agencias de países como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, ratifica aún más, ahora durante esta oleada de ómicron, que es posible reducir significativamente el riesgo de hospitalizarse o morir a través de la vacunación con esquema completo y mucho más con los refuerzos, cuando corresponda”, señaló Julián Fernández, director de Epidemiología



Colombia frente a la variante Ómicron

Fernández comentó que esta situación es un problema para el sistema de salud, puesto que los servicios de atención y el talento humano con el que cuenta el país han venido enfrentándose a diversos retos a lo largo de la pandemia.



De igual forma, comentó que “se ha encontrado, en casi todos los países, que la mortalidad y la hospitalización es proporcionalmente más baja que con las anteriores variantes, para el alto volumen de contagios. La mortalidad es mucho más baja de la que se había observado en los anteriores picos”.



Agregó también que, “aunque de todas maneras personas vulnerables especialmente no vacunadas o con enfermedades crónicas que no se hayan reforzado pueden complicarse y morir”, la no inmunización y no complementación con las dosis de refuerzo, le da a la varíante mayor posibilidad de causar un efecto negativo y con ello la muerte.