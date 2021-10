Los diez matapasiones que pueden 'bajar la temperatura' y arruinar una velada de pasión

Para tener un buen momento de pasión hacen falta muchas cosas, pero un solo estímulo matapasiones puede tirar todo el esfuerzo por la borda. Desde el mal aliento, un descuidado en el aspecto personal, una palabra incómoda, la lencería inapropiada, la falta de comunicación o de planeación, e incluso un complejo no manejado, pueden dar al traste con un encuentro íntimo.



Psicólogos y sexólogos consultados por El País, recomiendan terner una comunicación fluida con la pareja, pero para ello hay que autoconocerse previamente y dejar a un lado creencias limitantes que puedan entorpecer los momentos, que deben ser de placer.



Es muy importante amarse a sí mismo, para amar al otro, por eso hay que tener buenas dosis de autoconfianza. Una persona con baja autoestima se siente inferior, siente pena de la posibilidad de mostrarse y deshinibirse con el otro.



Aquí, los enemigos del sexo o ‘matapasiones’, autoevalúese.

Incomunicación

La falta de comunicación es el principal enemigo de la pasión. “Es vital estar abierto a expresar qué me gusta, qué quiero, qué no me gusta, a qué estoy abierto, cómo han sido mis experiencias”, opina la psicóloga clínica Paula Dávila.



A eso se suman, de acuerdo con ella, los mitos o creencias erróneas, “todo lo que tiene que ver con esas preconcepciones, rezagos de machismo como el considerar que no es bueno que la mujer tenga tanta experiencia previa, y se prefiere una pareja que no haya tenido muchos compañeros sexuales antes”. ”El sentir una prevención para poder expresar lo que me gustaría hacer, lo que me hace sentir mejor, le quita posibilidades de apertura a un encuentro o relación sexual”, agrega Dávila, para quien comunicarse sin tabúes con el otro es lo ideal.

El mal aliento

“El mayor matapasión es el mal aliento o cualquier tipo de olor desagradable, que hace que la pasión muera al instante. A veces tiene que ver con falta de higiene, pero también puede ser por un problema médico como la halitosis, un daño en el hígado una caries, o por un tema de humor de cada persona”, dice el psicólogo y sexólogo Ezequiel López Peralta.



Es un tema que se puede tantear, de manera directa, con la pareja, o de forma indirecta, regalándole un chicle, una menta, sugiere el experto. “Pero es algo que se debe resolver, porque puede provocar rechazo y resultar sumamente difícil para la dinámica de la relación sexual”, recomienda.

Lencería antisexi

“Hay gente que no se fija en la ropa interior, porque dicen ‘es que me dura dos segundos, para qué me voy a desgastar poniéndome una ropa interior linda’. Duren lo que duren, usa una ropa interior bonita, del color que te guste y excite a tu pareja”, dice el sexólogo López Peralta, quien enfatiza en el cuidado de manos y pies, “eso habla de qué tanto te querés y es algo visualmente sexy y estimulante para el otro”.

Un pobre estado físico

Si bien cada persona tiene su propia contextura corporal, está bien hacer lo posible para mantenerse en las mejores condiciones físicas, cuidando la alimentación, haciendo ejercicio a diario y teniendo una vida saludable. Para los los expertos, “eso habla de qué tanto te quieres y de qué tanto te estás preparando para estimular y satisfacer al otro. Mientras mejores condiciones físicas se tengan, mayor flexibilidad y versatilidad”.

No pensar en tiempos, espacios y juegos para compartir en pareja, hace que ambos entren en la monotonía. Innovar y experimentar, debe tener algo de planeación.

Complejos maximizados

“Cuando una persona quiere apagar la luz para que no se vea su cuerpo, cuando querés evitar ciertas posturas sexuales para que no se noten los gorditos o las estrías, cuando se denota una inseguridad por el tamaño o la forma del pene, o incluso por el rendimiento, esas cosas que normalmente a la otra parte no le interesan porque no está enfocada en eso; son tus complejos, no los de tu pareja, hacen que el acto sexual se vuelva limitado y limitante”, explica López Peralta. Él aconseja pedir ayuda profesional si se tiene un complejo físico o de desempeño, para no terminar afectando la intimidad.

Falta de educación sexual

“El no tener conocimiento de cómo pueden cuidarse, prevenir riesgos, hace que las personas se limiten, debido a los temores infundados, y que no se atrevan a explorar a través de juegos de roles, diferentes posiciones sexuales y no se permiten vivir distintas experiencias, por temor a lo desconocido”, dice la psicóloga clínica Paula Dávila. Para ella, cada encuentro es especial y debe tener una logística o planeación previa.



Otro de los enemigos, ligados a la falta de educación sexual, es la carencia de autoconocimiento y exploración, que no le permite a la persona saber lo que quiere o lo que le gusta, lo que espera del otro en un encuentro íntimo, y mucho menos va a poder comunicárselo.

Presiones

Las presiones y el sexo, claramente, no van de la mano y hay algunas presiones que ya son chantaje emocional: la presión por tener sexo este fin de semana, la presión por hacerlo hoy porque estoy ovulando, son presiones contrarias al erotismo, porque el deseo se estimula, no se presiona, eso automáticamente mata el deseo. En el mundo de las relaciones íntimas, las parejas negocian, hacen concesiones.

Accidentes

A veces hay quienes se dejan llevar por la pasión, pero hay que prever accidentes sexuales dolorosos, cuidar los movimientos, evitar roces que al otro no le gustan, golpes, una caída de la cama, que los pueda sacar del clima del encuentro sexual, advierte López Peralta.



Se pueden dar accidentes como la fractura del cuerpo cavernoso, que suelen ser muy dolorosos. “Yo sé que a veces te dejas llevar por la pasión, pero es muy importante que en ese momento cuides a la otra persona”, recomienda.

Lenguaje incómodo

Hay personas a las que les gusta el silencio, a otras les encanta hablar en el encuentro íntimo. Pero hay que saber decir las cosas apropiadas, que vos sabés que a tus parejas le gustan. Hay palabras que le generan malestar al otro. “Si vas a hacer uso del lenguaje sexual, es importante soltarlo de a poco y saber qué términos le agradan y desagradan”, es el consejo.

Anticonceptivo electrónico

Por más que esté de moda el sexting, en el momento del acto sexual es muy importante desconectarse del teléfono y estar conectado con el otro totalmente.



Si entra una notificación, es irrespetuoso mirar automáticamente el celular o mirar los mensajes, como se suele hacer en la cotidianidad, y mucho más contestar una llamada.



El móvil puede convertirse en un verdadero anticonceptivo electrónico, sino se hace un uso adecuado de este.

Las interrupciones de los hijos o de la familia en casa pueden convertirse en un obstáculo para la intimidad. Hay que buscar otros espacios.