¿Cómo y cuándo hablar de sexo con sus hijos?, lo que todo padre debe tener en cuenta

A menudo los niños y niñas nos sorprenden con preguntas que no sabemos responder y más, si son sobre sexualidad. Aunque nos resulte a veces incómodo, es crucial hablar sobre este tema con claridad y normalidad.



La Organización Mundial de la Salud, OMS, manifiesta que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Y se requiere de un acercamiento positivo y respetuoso de los niños y niñas hacia el tema, permitiéndoles que adquieran un desarrollo saludable, libre de coerción, discriminación y violencia.



Para Lourdes Lobo Carrero, médica sexóloga en la ciudad de Orlando-Florida, EE.UU. nunca es muy temprano para hablar sobre temas de sexualidad con niños y niñas. Esta profesional venezolana, con 23 años de experiencia en terapia de pareja y sexualidad y con más de 20.000 seguidores en Instagram, a través de sus ‘masterclass’ y talleres como ‘Educación afectivo- sexual, prevención y atención del abuso sexual infantil, promoción del buen trato’, ha desarrollado en las personas seguridad frente a sus cuerpos.



Según Lobo Carrero la educación sexual muchas veces no es impartida por los padres porque creen que hablar sobre sexualidad provoca en los menores de edad un incentivo para el sexo prematuro. No obstante, para ella hablar con claridad es la clave y se debe hacer de manera progresiva.



¿Los padres deben dar el primer paso para hablar sobre sexualidad?



El padre no debe esperar a que el hijo sea el que pregunte. Debemos brindar la educación sexual desde los primeros años de vida porque desde el embarazo se da una impronta de carácter sexual. Si los padres comprendieran que es un deber abordar estos temas, se relacionarían con sus hijos desde los primeros instantes de su vida.



¿De qué manera hablo con un niño o niña sobre su cuerpo?



Desde que tu hij@ nace debes empezar a hablarle sobre educación sexual. Si tú le dices que estos se llaman ojos, esto se llama nariz y que a esto se le dice ‘coquito’ en vez de decirle que se llama vulva, le das información errada. Otro error es hablar sobre el ombligo y brincar a las rodillas, haciendo caso omiso a una parte del cuerpo, el niño en su esquema mental visualiza un área de su cuerpo que existe, pero no tiene nombre y eso lo lleva a creer que es un área mala, porque lo que no le nombras es prohibido.



¿Desde qué edad se les debe hablar sobre sexualidad?



Desde la vida intrauterina. Como padres no podemos esperar que el niño sea el que se acerque. El proceso de enseñarle sobre el respeto a su cuerpo es parte de la educación sexual. No subestimamos a los niños al enseñarles a nadar, a hablar inglés o un arte. Sin embargo, lo hacemos al hablarles sobre sexualidad, una herramienta para prevenir y formarlos y que previene el abuso sexual. Los subestimamos porque el tema está asociado a los prejuicios de los padres, y estos deben entender que, quieran o no, el niño o la niña se va a informar y mejor que lo hagan a través de los papás.



¿La exploración en los niños y niñas es normal? ¿Cómo reaccionar?



Así es. Y el niño o la niña necesita conocer su realidad física y lo hace a través del tacto, no solo comprendiendo su realidad física sino la de los demás. El niño se explora por curiosidad y así se tropieza con el placer, de la misma forma que el chuparse el dedo le produce esas sensaciones, pasa lo mismo con sus genitales.

¿Cómo explicarles a los niñ@s sobre el consentimiento?



A través del respeto. Nunca se le debe infundir algo desde el miedo; como el niño o la niña van a explorar el cuerpo de otros o de él mismo por medio de la repetición, se le debe explicar en qué momento y lugar puede estar sin ropa o haciendo ciertas prácticas. En la medida que va creciendo, tú agregas información y le dices que su cuerpo solo lo toca él y que no puede tocarle el cuerpo a otro niñ@.



¿De qué manera le explicarías a un niño de dónde vienen los bebés?



La conversación debe ser veraz, científica y contingente. Por eso, desde lo científico le dices: “dos personas que se aman —porque siempre se debe vincular la sexualidad con el amor—, que son grandes como papá y mamá tienen relaciones sexuales”. Seguramente te preguntará qué son las relaciones sexuales y se debe seguir por la misma línea, siempre con veracidad.



¿Es pertinente hablar no solo con las niñas sino con los niños sobre la menstruación?



Claro, las cosas sobre las que tienes que hablar con tu hij@ deben estar apuntando a dar una educación sexual en equidad de género. Cuando le hablas a una niña sobre un tema, debes preguntarte si esto se lo dirías a un varón. Así como se lo explicas a la niña se lo debes explicar al niño y viceversa, la educación sexual es de ambos géneros.



¿Cómo hablarle a mi hij@ sobre la identidad sexual?



Al igual que el consentimiento se hace a través del respeto, la

homoparentalidad se explica a través del amor. Le debemos aclarar que hay distintos tipos de familias en las que hay dos papás con un hijo o dos mamás con un hijo, dejando a un lado la creencia de que si les hablo sobre esto se volverán homosexuales.



¿Qué hacer cuando mi hij@ me habla sobre su identidad sexual?



Desde el amor debemos acompañar a nuestros hijos en cada paso, sin juzgar, con respeto, dando ejemplo y siendo honestos. Así, si tienen una duda o confusión, sin miedo van a expresarse y como padres, aunque no sepamos del tema, debemos acompañarlos buscando un especialista sobre el mismo.



¿A mi hij@ adolescente cómo le debo hablar sobre las relaciones tóxicas?



El respeto y la no violencia debe ser un lema que los jóvenes deben tener presentes. Cuando esto se vuelve un tema repetitivo, ellos podrán identificar qué situaciones son peligrosas y cuáles pueden ser violentas.



Sin embargo, si en el hogar existe una relación tóxica entre los padres, donde hay violencia y control, será muy difícil que se hable sobre relaciones sanas cuando no se reflejan en casa.