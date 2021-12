Tome nota: estas son las medidas anticovid que empezarán a regir en el país desde el martes

A partir del próximo martes 14 de diciembre se exigirá el carné de vacunación contra el covid con esquema completo a mayores de 18 años para el ingreso a eventos masivos y establecimientos como restaurantes, bares, gastrobares, cines, teatros, escenarios deportivos, conciertos y demás contextos en los que haya aglomeración de personas.



Esta norma, expedida por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1615 de 2021, determina que para participar de eventos presenciales, privados o públicos, los ciudadanos deberán presentar el carné de vacunación con dos dosis, así los aforos podrán ser de un 100 %.



La medida no tiene ninguna excepción, es decir, si el ciudadano no se ha aplicado las dos dosis de los biológicos autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el Covid-19, no podrá ingresar a sitios donde exista aglomeración, explicó Gerson Bermont, director de promoción prevención del Ministerio de Salud.



Esta disposición también regula el ingreso de viajeros internacionales a Colombia. Todo esto con el fin de alcanzar la meta en vacunación y protección para el país.



Hasta ahora, a nivel nacional, el porcentaje de vacunación es del 75 % en primeras dosis. La meta para diciembre es alcanzar el 90%. “Vacunas hay, veremos el arribo de más a lo largo de todo el mes de diciembre, de manera que la tarea en este momento está en la responsabilidad de los colombianos de acceder a ellas”, expresó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

Ingresos al país

La medida tomada por el Gobierno regulará, a partir del 14 de diciembre, el ingreso de viajeros internacionales a Colombia. Los visitantes mayores de 18 años deben contar con el esquema de vacunación completo, según las recomendaciones técnicas de cada laboratorio (por ejemplo, los de vacuna Janssen tienen una sola dosis; los de AstraZeneca, dos dosis).



Se deberá tener constancia no solo de que el ciudadano está vacunado sino que antes de arribar al país lleva un mínimo de 14 días de haber completado su esquema de inmunización.



“La justificación para ser vacunados 14 días antes del vuelo es que en este periodo de tiempo se logra la protección deseada. Si la persona que va a ingresar al país se vacuna antes de 14 días, deberá presentar, además, la prueba PCR realizada con 72 horas de anticipación. No le vamos a prohibir la entrada a ningún colombiano residente, todos pueden entrar y, para eso, si no se han vacunado debe traer su prueba. Así funciona a la inversa cuando los colombianos van a otros países, nos hacemos la prueba”, afirmó Ruiz Gómez.



Además, quienes ingresen a Colombia deberán diligenciar el formulario pre-registro web de Migración Colombia con la información del viaje en la página de Check-Mig antes de llegar a nuestra nación.



En el caso exclusivo de colombianos, extranjeros con residencia permanente en el país, diplomáticos y sus dependientes de 18 años o más, que no cuenten con el carné de vacunación, que tengan el esquema incompleto o que no cumplan con los 14 días mínimo de haberse aplicado la segunda dosis, deberán presentar una prueba PCR no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.



Por su parte, los extranjeros que no residen en Colombia deben contar mínimo con una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y realizar la prueba PCR 72 horas antes del viaje. El Ministro de Salud advirtió que serán las aerolíneas las que deben hacer cumplir la medida y exigir estos requisitos antes del embarque de los pasajeros.

Cabe resaltar que las vacunas válidas para ingresar al país son únicamente las que han sido autorizadas por la OMS y por países reconocidos por las Naciones Unidas. MinSalud publicará de manera informativa los listados vigentes de vacunas y esquemas aprobados, en la página web y en la aplicación MinSalud Digital.



Se debe tener en cuenta, además, que el certificado o carné de vacunación podrá ser presentado de manera física o digital. En Colombia se puede obtener en https://mivacuna.sispro.qov.co/MiVacuna/Account/Loqin o en la aplicación MinSalud digital.



En caso de que el viajero presente síntomas asociados o haya sido diagnosticado positivo para Covid-19, haya tenido contacto con alguien positivo, en los últimos 14 días, debe abstenerse de viajar.



Durante el ingreso y permanencia en el país, las autoridades han recomendado a los viajeros internacionales hacer uso del tapabocas y responder a las llamadas telefónicas de rastreo y seguimiento que realiza el Centro de Contacto Nacional de Rastreo, su asegurador o la Secretaría de Salud local del lugar donde resida en Colombia.



También, hay que recalcar que la violación de las medidas establecidas por las autoridades nacionales, que comenzarán a regir a partir de 14 de diciembre, puede dejar como resultado sanción penal y multas.

Así va la vacunación

De los 2.171.517 caleños mayores de 3 años, que deben ser vacunados, han recibido su primera dosis 1.687.161, es decir, cerca del 75,6%, mientras la segunda dosis ha sido aplicada a 1.210.930 personas, o sea al 53,6%.



Específicamente, la población de 3 a 9 años, por ahora, es una de las más rezagadas. Solo el 15% de los niños de estas edades han recibido su primera dosis, y el 1,8% cuenta con el esquema completo.



A su vez, las personas de 10 a 19 años que han recibido la primera dosis de alguna vacuna son el 54%, entre tanto, el 23% de ellos ha recibido la segunda dosis.



La inmunización de mujeres gestantes en la ciudad se mantiene por encima de la media del país.



En niños de 3 a 11 años (a quienes recientemente comenzaron a vacunar) y adolescentes de 12 a 17 años la respuesta ha sido positiva, dice Miyerlandy Torres.

Meta de vacunación en Cali

Cali se prepara para las festividades de final de año: el Petronio Álvarez, se llevará a cabo desde el 16 de diciembre y la Feria de Cali se celebrará del 25 hasta el 30 de este mes; las normas nacionales permitirán regular el ingreso a los eventos con un aforo del 100% en los espectáculos, siempre y cuando los asistentes tengan esquema completo de vacunación.



Con corte al 8 de diciembre las IPS y EPS han aplicado 2.841.432 vacunas. 75,4% (1.687.161) han sido de primeras dosis y el 53,6% (1.210.930) segundas dosis.



La meta es aplicar 450.000 segundas dosis antes del 24 de diciembre, de las cuales se han aplicado 30.000 a la fecha, según la secretaria de Salud de Santiago de Cali, Miyerlandi Torres.



Para el organismo de salud municipal ha sido fundamental cubrir la oferta de vacunas y lograr que más caleños acudan a inmunizarse contra esta enfermedad. Por eso, Torres considera que el impacto de la medida regulatoria es positivo, pues al garantizar que asistan a estos eventos solo las personas que estén vacunadas se disminuye el riesgo de transmisión de la enfermedad.



De acuerdo con el registro de vacunación en la ciudad de Cali (hasta el 8 de diciembre de 2021), los grupos poblacionales con menos porcentaje de segundas dosis son los de las edades comprendidas entre los 20 a los 39 años, con un 50 % y de 10 a 19 años, con un 23 %. Las demás poblaciones están por encima del 50% en vacunación completa.

La Secretaria de Salud sostiene que se han aplicado múltiples estrategias para lograr la inmunización. “La población caleña ha respondido muy bien a ellas, por lo pronto tenemos implementadas y planeadas acciones para cubrir las poblaciones que no tienen ninguna dosis; completar esquemas y hacer los refuerzos. Los megacentros y los puntos de vacunación están en plena productividad. Se está realizando búsqueda activa para segundas dosis y dosis de refuerzo. Todas han sido efectivas, para nosotros es tan valioso un ciudadano que se vacune como mil, por lo tanto, todas las estrategias han sido exitosas’’, reiteró.



En ese sentido, se evidencia que tener a la mayoría de la población inmunizada para lograr disminuir la capacidad de replicación del virus, sigue siendo el principal objetivo del organismo de salud municipal, por eso una de las metas trazadas para este mes es crecer en el porcentaje de población vacunada.



Para cumplir con estas metas y mitigar los efectos del contagio por Covid-19 en la población caleña, el médico y magíster en Epidemiología, Rayan El Barkachi, recomienda sensibilizar a la población que aún no se ha vacunado, buscando a las personas en los territorios: trabajos, casas y barrios, donde hay población no vacunada, y hacer la pedagogía pertinente para sensibilizarlos. Considerando el contexto, explica que muchas personas no tienen dinero para transportarse, no tienen con quién dejar a sus hijos, ni la información suficiente para acudir a vacunarse.



Asimismo, sugiere tomar prueba de Covid-19 a todos los turistas (nacionales o internacionales) que ingresen a la ciudad en época de festividades, llevar el adecuado control de los aforos, el distanciamiento social, y las medidas de bioseguridad tales como lavado de manos y uso adecuado del tapabocas y premiar con incentivos a los ciudadanos que cumplan con su proceso de vacunación, más allá de restringirlos.



Además, el epidemiólogo y especialista en gerencia y servicios de salud, hace un llamado a la comunidad a no creer en mitos, ni caer en la desinformación. Añade que ‘‘la vacuna es segura, eficaz y ha demostrado que reduce el riesgo de enfermedad grave, ingreso a cuidados intensivos y mortalidad. Hoy día la gente infectada por covid que llega a UCI y fallece en el



90 % de los casos es porque no tenía vacuna. Es decir, si queremos estar cerca con nuestras familias, tranquilos y sin riesgo, vacunémonos y mantengamos las medidas de bioseguridad la mayor parte del tiempo’’.

El Gobierno Nacional dará un día libre en el primer semestre de 2022 a trabajadores oficiales que completen su esquema de vacunación en la temporada decembrina.

Obtener la cantidad necesaria de anticuerpos para la protección ante enfermedades graves por el contagio del Covid-19 es posible mediante la inmunización completa, es decir, de acuerdo con las especificaciones de cada laboratorio.



“Al tener el esquema completo tenemos una eficacia superior del 90% , según el laboratorio, entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. Cualquier otra información es falsa, los efectos adversos son pocos y muy leves en su mayoría, por eso podemos decir que la vacuna es segura’’, precisa.



Por eso, insta a los ciudadanos a tomar la decisión de aplicarse los biológicos disponibles, pues asegura que por la aglomeración que implica la asistencia a eventos presenciales, principalmente, en época de feria y demás festividades, el contagio seguramente va a aumentar.



Sin embargo, conseguir que las personas se vacunen permite reducir los efectos del contagio, evitando que los positivos para Covid-19 se compliquen y lleguen a Unidad de Cuidados Intensivos.