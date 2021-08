“La dieta de los caleños es alta en carbohidratos, legumbres y alimentos procesados. Predomina el consumo de arroz, panes, dulces, jugos y, por el contrario, es poco usual el consumo de verduras. Hay un acelerado crecimiento en el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados en todas las edades.



Es de resaltar, por ejemplo, el alto porcentaje de consumo semanal de embutidos y alimentos fritos en niños y niñas de entre 3 y 12 años, y de alimentos de paquete y comidas rápidas en adolescentes de 13 a 17 años. En consecuencia, hay un problema de salud pública severo: 55 % de los niños menores de 1 año y 35 % de las mujeres en edad fértil tienen anemia, mientras que adolescentes, niños y adultos presentan deficiencias de zinc , vitamina B12 y vitamina D. Estas deficiencias de micronutrientes se presentan en mayor porcentaje en personas afrodescendientes”.



Estas son solo algunas de las revelaciones que arroja la investigación ‘Perfil del sistema alimentario de Cali’ realizada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical Ciat y dada a conocer a El País, recientemente.



La investigación, entre otros importantes aspectos, pone en evidencia que por la mala nutrición en Cali ha aumentado la tendencia de casos de Enfermedades no Transmisibles (ENT) como la anemia, patología que se produce por la falta de glóbulos rojos en la sangre o porque estos no funcionan bien en el cuerpo, lo que genera que haya menos flujo de oxígeno hacia los órganos y provoque el mal funcionamiento de los mismos.



Sus síntomas pueden incluir fatiga, palidez, debilidad, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos o ritmo cardíaco acelerado, pies y manos fríos.

Puede haber anemia por deficiencia de vitaminas. El tratamiento para la deficiencia de ácido fólico y Vitamina C incluye suplementos dietéticos y el aumento de esos nutrientes en la dieta.

Anemia en las mujeres por trastornos menstruales



En las mujeres la anemia está asociada a trastornos menstruales por el aumento en el sangrado. Este es el caso de Clarissa Fernández*, de 42 años de edad, quien ha padecido esta afección hace más de 15 años y por eso ha aprendido a convivir con esta. “Siempre tuve problemas con mi periodo menstrual, porque era abundante. Me hicieron un lavado en el útero para que el sangrado fuera menor, pero, aun así, esto continuaba”.



Durante muchos años, la señora Fernández* no tuvo un diagnóstico claro, pues sucedía algo extraño: los exámenes de laboratorio mostraban que estaba anémica, pero los médicos no entendían el porqué, ya que ella no presentaba ningún síntoma.



Paola Ruiz, decana de la Facultad de Salud de la Fundación Universitaria Areandina, explica que se pueden encontrar anemias que son asintomáticas. “Esto depende únicamente de qué tanto es el déficit de los glóbulos rojos. Cuando ya el déficit es importante es cuando empiezan a presentarse síntomas como taquicardia, mareo, sudoración y palidez, que son los principales”. Estos síntomas que se presentan aparecen cuando el caso va empeorando. Al inicio la anemia es muy leve, por lo que generalmente no se identifica a tiempo o no se manifiestan síntomas que alerten a las personas.

Un médico le recetó a la señora Fernández* unas pastillas que debía tomar 1 hora antes del desayuno y 1 hora antes de la comida. Además, le recomendó comer alimentos ricos en hierro como carnes rojas, legumbres (lentejas, frijoles, arvejas), vegetales de hoja verde (espinaca).



Ella también probó con hierro granulado, líquido e intravenoso. Se hacía exámenes de control cada mes. Hasta que hace ocho años atrás, en 2013, después de ver a un hematólogo y cambiar su ginecólogo de siempre por un ginecólogo homeopático, al fin tuvo un diagnóstico certero. “Me hicieron una ecografía en 4D donde encontraron un mioma detrás del útero, eso generaba que la ferritina estuviera alta y la hemoglobina baja, por lo que los exámenes hacían parecer que yo fuera anémica. El mioma me lo sacaron por medio de cesárea porque era muy grande. En conclusión: lo que tuve fue una anemia asintomática por lo que también fue difícil saber realmente lo que pasaba dentro de mi cuerpo”.



Aunque todo parecía haberse solucionado, lastimosamente no fue así. Tras haberle extraído el mioma, el personal que la intervino no se dio cuenta de que dejaron un punto abierto que estaba volviendo a generar hemorragias, y ella no estaba produciendo glóbulos rojos. El punto abierto también se infectó, lo que estaba ocasionando nuevamente que estuviera anémica.



Por cuidar a su madre enferma, descuidó su tratamiento para la anemia por un tiempo. “Ahora, meses más adelante, lo he retomado, sé qué tipo de hierro tomar y lo llevo con calma”.



Ella ahora es más consciente de su salud, sale a caminar diariamente para ejercitar su cuerpo, conoce lo que él necesita y cómo dárselo. Cuidar de ella misma es su prioridad. Aunque no ha sido fácil todo este proceso, cada día se motiva a salir adelante.



El caso de Fernández* es similar al de la señora Lissette J. Caicedo, administradora de propiedad horizontal, quien hace cuatro años padece de anemia y esta se debe a las hemorragias menstruales que experimenta. Ella está en continuo tratamiento, con alimentación balanceada.

De otra parte, en los adolescentes entre 13 a 17 años de edad, la anemia generalmente se presenta debido a la mala alimentación que llevan.



En los adultos también se puede presentar la anemia, aunque esto es poco regular, pero si llegara a dar, por lo general, se relaciona con trastornos del tracto digestivo y otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, diabetes, cáncer, acidez gástrica, intestino irritable e intolerancia a la lactosa, el asma. Estas pueden generar un tipo de anemia y sus síntomas pueden ser diarrea, estreñimiento, dificultad para tragar... lo que puede afectar su desempeño laboral.



Los médicos consultados recomiendan llevar una dieta balancead de acuerdo al tipo de anemia, un control o chequeo mensual con el médico al que consulte y no automedicarse.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

El tratamiento de la anemia depende de cada diagnóstico. Se puede recetar suplementos de hierro para quienes carecen de este mineral o en otros casos, hasta transfusiones de sangre.

Algunos tipos de anemia

Existen diferentes tipos de anemia, algunas están relacionadas con desnutrición o con la pérdida de sangre. En Colombia la ferropénica es la más frecuente. Su causa se debe a una deficiencia en el aporte del hierro en el cuerpo. Este es un compuesto importante en múltiples procesos celulares, entre estos, la síntesis de hemoglobina. Esta es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y tiene como función transportar el oxígeno a las células. Esto quiere decir, que la anemia ferropénica se produce por falta de los glóbulos rojos o la presencia de los mismos, pero de forma disfuncional en el cuerpo y esto provoca una disfunción del oxígeno hacia los órganos.



Existen muchas razones por las cuales el cuerpo no produce los suficientes glóbulos rojos. Pero según el onco-hematólogo pediatra Giovanny H. Rincón, del Hospital Universitario Infantil San José, de Bogotá, la razón más común “es porque la persona no está recibiendo suficiente hierro, lo cual es esencial en múltiples procesos específicos para la adecuada función celular”.



Como la anemia ferropénica es la más común en nuestro país, se deben considerar factores como la falta de una alimentación equilibrada, completa y variada, como el aporte de verduras (espinaca, acelga, brócoli), carnes (como la de res, hígado) y granos (frijol, lentejas, garbanzos).

Se necesita una dieta balanceada en la que haya aporte de carnes rojas, de verduras como espinaca, acelga, brócoli y de granos como fríjoles y lentejas. 123rf / El País

El médico deportólogo José Gabriel León Higuera, docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, comenta que una de las muchas razones por las que los niños tienden a tener anemia en algún momento de su crecimiento, aparte de estar relacionada con deficiencias nutricionales, es por no recibir el suficiente hierro. “El crecimiento óseo es mucho más rápido que la formación de glóbulos rojos. Esta tarda 90 días, es decir, que voy a tardar tres meses en formar nuevas células sanguíneas y en esos meses el crecimiento óseo va a ser mucho mayor, por eso habrá algunas etapas, principalmente en la infancia, en las que se presente un tipo de anemia fisiológica”, explica León Higuera.



En los niños menores de 1 año se debe, especialmente, a la falta de leche materna. “Un recién nacido que toma leche materna tiene menos probabilidad de padecer desnutrición en la medida en que crece, ya que ella tiene anticuerpos que lo protegen de enfermedades”.



León Higuera no recomienda ningún tipo de suplementos, solo una alimentación balanceada y sostenible. En eso coincide el médico Giovanni H. Rincón, quien agrega que la anemia afecta al niño no solo físicamente. “Está asociada con alteraciones en el aprendizaje, su neurodesarrollo, su crecimiento. Además de aumentar el riesgo de infecciones”.