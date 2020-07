No baje la guardia frente al coronavirus en medio de la reactivación económica

Natalia Moreno Quintero

En medio de la reactivación de sectores económicos y la ‘nueva normalidad’ que se toma las ciudades del país, al mismo tiempo que se presenta un ascenso en la curva de contagios de Covid-19, es cuando más se debe estar atento a cumplir las medidas de bioseguridad para evitar convertirse en una estadística más asociada a esta enfermedad.



Por esto se hace necesario conocer cuáles son los escenarios y actividades en las que hay menor y mayor riesgo de contagio cuando se está fuera de la vivienda.



Pero, ¿qué tan riesgoso es retornar a comer en un restaurante, ir a una peluquería o, incluso, dar la mano o abrazar a un amigo al volver a verle? De acuerdo con la Asociación Médica de Texas, en Estados Unidos, varias de estas actividades que antes eran cotidianas en la vida social, hoy, bajo la llamada ‘nueva normalidad’, son acciones que, en mayor o menor medida, pueden derivar en la multiplicación de casos de covid.



En ese sentido, reclamar el correo y la correspondencia suele ser una actividad de bajo riesgo de contagio, mientras que ir a un bar o una discoteca implicaría un peligro grande. La escala se estableció entre 1 y 10, representando 1 el bajo riesgo y el 10 alta peligrosidad.

Para Jorge Alberto Cortés, miembro de la Sociedad Colombiana de Infectología, no se debe bajar la guardia en las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, en aras de evitar los contagios.



“Los sitios públicos son peligrosos. Esto puede ser cualquier espacio donde se encuentre más de una persona que no sea alguien con quien uno conviva, como una cafetería, un supermercado, el transporte público. Los hospitales están llenos de pacientes que no saben que adquirieron la infección y también implican un riesgo”, aseguró el especialista.



Por ejemplo, uno de los factores de riesgo moderado de contagio, según la escala de la Asociación Médica de Texas, es trabajar durante una semana en un edificio de oficinas.



En ese sentido, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, aseguró que en Cali ya se han detectado conglomerados (brotes no hospitalarios de la enfermedad) en oficinas y puestos de trabajo, espacios que estarían tornándose en los nuevos sitios de riesgo. Esto, teniendo en cuenta que en estos lugares hay presencia de varias personas que pueden tener cercanía durante largas jornadas.



“De 4900 casos activos de Covid-19 que hay en la ciudad, 3500 se deben a conglomerados. Si bien hay muchos de ellos que obedecen a contagios dentro de las viviendas, hoy también están los casos laborales. Ya tenemos 60 empresas con conglomerados”, aseguró la titular de Salud Municipal.

El coronavirus sí se transmitiría por aire: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que “surgen pruebas” de la posible transmisión por el aire del coronavirus, después de que científicos internacionales alertaran de esta forma de contagio.



”Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse” , declaró Benedetta Allegranzi, directora técnica de la OMS para la Prevención y el Control de Infecciones.



Asimismo, Allegranzi afirmó que “la posibilidad de una transmisión por vía aérea en lugares públicos, especialmente llenos de gente, no puede excluirse. No obstante, se tienen que reunir las pruebas e interpretarlas”.



La responsable aconsejó “una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando no es posible, aconsejamos el uso de mascarilla”.



Esta confirmación se da luego que el pasado lunes, un grupo de 239 científicos internacionales urgió a la OMS y la comunidad médica internacional a “reconocer la posible transmisión aérea de la Covid-19”, en un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases de Oxford.



Por su parte, la epidemióloga de enfermedades infecciosas Maria Van Kerkove, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que

“hemos estado hablando de la posibilidad de transmisión por el aire y de los aviones como uno de los modos de transmisión del Covid-19, así como de gotitas. Hemos examinado los fómites. Hemos examinado las heces orales. Hemos mirado de madre a hijo. Por supuesto, también hemos mirado de animal a humano “.



La OMS, ya criticada por haber tardado en aconsejar el uso de máscaras, fue acusada de no querer admitir las pruebas que apuntan a una propagación por el aire del nuevo coronavirus.