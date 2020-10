Medicina personalizada, tendencia que se abre camino en América Latina

María Teresa Arboleda Grajales

De manera sucinta, han explicado los expertos, la llamada medicina personalizada es aquella que utiliza la aplicación de los avances tecnológicos para facilitar el diagnóstico correcto y el medicamento correcto, para el paciente adecuado, en el momento correcto.



Marianne Chacon, directora del equipo médico de Salud Digital en Oncología de Genentech, invitada al pasado Roche Press Day digital, que se llevó a cabo de manera virtual del 13 al 16 de octubre, lo explica de manera más detallada.



“La medicina personalizada no se enfoca en tratar enfermedades, sino personas. Avances médicos, tecnología, genómica y ciencia de datos confluyen en este nuevo enfoque que permite acompañar a cada paciente en todo su recorrido, desde la prevención hasta el tratamiento y monitoreo, e identificar sus necesidades, como nunca antes. Mediante el uso de datos para apoyar decisiones terapéuticas e inversiones más precisas, este abordaje promueve mejores resultados clínicos y un uso más eficiente de los recursos, que apoya la sostenibilidad de los sistemas de salud”.



Diagnóstico temprano y preciso, telemedicina, mejor gestión de riesgos, opciones de tratamiento personalizado y planes de atención específicos, son algunas de las posibilidades que incluye la medicina personalizada, en especial en áreas terapéuticas complejas como la oncología y las enfermedades raras.



Todo esto suena maravilloso. Sin embargo, esta nuevo enfoque de la medicina aún está lejos de ser accesible para todos los latinoamericanos. Esa fue una de las conclusiones del estudio realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (The EIU) con el apoyo de Roche América Latina.



Alan Lovell, asociado senior de Política Sanitaria y Evidencia Clínica en The EIU, quien participó también en el evento, comentó que "los países latinoamericanos han dado algunos pasos iniciales en el camino hacia la medicina personalizada, pero queda mucho por hacer para asegurarse de que estas innovaciones estén disponibles para la población en general”.



El informe ‘Medicina personalizada en América Latina: Universalizar la promesa de innovación’ exploró cuáles son los elementos básicos necesarios para la implementación satisfactoria de este abordaje, y en qué etapa del proceso se encuentran nueve países de la región.



El reporte determinó que hay nueve países de Latinoamérica en camino hacia la medicina personalizada. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay están en el nivel 1, “listos para decidir” si desean crear un enfoque integral para avanzar hacia esta forma de medicina; Chile y México están en el nivel 2, “fortaleciendo las bases”, en tanto que Ecuador y Perú, en el nivel 3, aún tienen pocos recursos para implementarla, por lo que están “comenzando el viaje”.



El informe precisa que los países del nivel uno cuentan con elementos apreciables del marco de apoyo, pero se ven frenados por vacíos importantes. Están “listos para decidir” si desean crear un enfoque integral y holístico.



Los que están en el nivel dos tienen importantes fortalezas, pero menos que las de los países del nivel uno. Por consiguiente, necesitan situarse en el proceso de “fortalecer las bases”. Por último, los países del nivel tres tienen relativamente pocos recursos de los que se pueda servir la medicina personalizada. Están “comenzando el viaje”.



Según el artículo de The EIU, los países deberían contar con modelos de atención basados en valor, digitalización de la salud (incluyendo registros médicos electrónicos), incorporación de evidencia del mundo real en procesos normativos y evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), y herramientas analíticas avanzadas, entre otras tecnologías y procesos complementarios.



El doctor Gabriel Riveros Dueñas, ex ministro de Salud de Colombia, remarcó que las intervenciones para acelerar la adopción y el acceso a la medicina personalizada “deben ser articuladas entre las compañías farmacéuticas, el estado, los profesionales y los pacientes, entre otros, y deben trabajar bajo los principios de la ciencia, la ética, y la racionalidad del uso de los recursos, pero donde prime el resultado y satisfacción de los pacientes”.



“Los países deben crear un marco que apoye la personalización en general. Esto incluye: cambios en la gobernanza del sistema de salud, conocimiento de la tecnología por parte de las partes interesadas, el desarrollo de infraestructura que pueda producir una variedad de intervenciones personalizadas y una administración financiera que puede seleccionar y pagar los mejores elementos de la medicina personalizada. La construcción de un marco habilitante de este tipo no solo respaldará este enfoque, sino que también mejorará la función de los sistemas de salud en su conjunto”, comentó Alan Lovell.



Algo que destaca el marco de referencia es la importancia de que los pacientes y los profesionales de la salud comprendan las posibilidades y limitaciones de la medicina personalizada.



Raquel Paniagua, vicepresidente de la Asociación Dame tu Mano, de Uruguay, para pacientes con cáncer de mama, considera que “las organizaciones de pacientes pueden tener un rol colaborativo en la difusión, educación, comunicación y promoción en este cambio de paradigma social. Con este fin, es imprescindible fortalecer el trabajo por los pacientes para que puedan incidir efectivamente en el Sistema de Salud y sean capaces de demostrar los beneficios que lograría alcanzar la sociedad en su conjunto”.



Como concluye el reporte de The EIU, la comprensión del público, la voluntad política, una mejor infraestructura científica y una evaluación eficaz de tecnologías sanitarias pueden potenciar no solo la adopción de la medicina personalizada, sino también la evolución de los sistemas de salud de la región hacia soluciones integrales en beneficio del paciente.



Conclusiones sobre la medicina personalizada hoy en América Latina

1. La voluntad política sigue siendo escasa.



2. Las políticas sobre los elementos individuales de la medicina personalizada son comunes, pero falta una visión holística.



3. Los organismos reguladores carecen de la capacidad de apoyar la innovación necesaria para la personalización.



4. Por lo general, los profesionales de la salud no son conscientes del potencial de esta medicina.



5. El conocimiento general de la población sobre la medicina personalizada es escaso, pero cuando existen tratamientos los pacientes y sus familias se comprometen.



6. Está mejorando la situación de los datos de los pacientes necesarios para la medicina personalizada, pero queda mucho por hacer.



7. Las instalaciones de laboratorio de genética son un proyecto en desarrollo.



8. El financiamiento seguirá siendo un reto hasta que la medicina personalizada se vea como una inversión y no como un costo.



9. Se debe dar apoyo en la región a los organismos de Evaluación de Tecnología Sanitaria.



Datos claves

​

El Roche Press Day es un evento anual que propicia la conversación sobre aspectos centrales de la salud desde diversos ángulos, enriqueciendo la perspectiva gracias al intercambio que se produce entre periodistas latinoamericanos y expertos en medicina, economía y otras ramas, de distintos países del mundo.

Roche es una empresa internacional, pionera mundial en productos farmacéuticos y diagnósticos enfocada en hacer avanzar la ciencia para mejorar la vida de las personas.