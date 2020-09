Las recomendaciones de un psicólogo para afrontar el aislamiento selectivo

Alejandro Cabra Hernandez

Después de 5 meses de aislamiento obligatorio y de restricciones para hacer varias actividades y reunirse con familiares y amigos, este martes comenzará una nueva etapa en la pandemia del covid-19, una etapa de mayores libertades pero que supone grandes responsabilidades de autocuidado.



Con estas nuevas medidas será clave entender que la amenaza del virus sigue presente, y aunque el gobierno permitió mayores libertades, hay que ser muy responsables en lo que decidimos hacer.



Por eso, Vladimir Alfonso, Magíster en Psicología Clínica, da consejos para afrontar esta nueva etapa y la incertidumbre que sigue latente:



La recomendación principal es mantener todas las medidas de autocuidado: el lavado de manos constante, el uso del tapabocas permanentemente y el respeto por el distanciamiento social. Recuerde guardar distancias prudentes, incluso con aquellos que no ve hace 5 meses.



Todas estas acciones son claves para que podamos mantener las libertades otorgadas desde este primero de septiembre. “La acción individual cuenta; la sociedad es también en parte el resultado y la suma de lo que cada uno de nosotros hacemos”, es el llamado del experto.



El segundo consejo para afrontar esta nueva etapa es dejar de concentrar nuestros pensamientos en las emociones y sensaciones negativas. Alfonso recomienda dejar de mirar hacia las dificultades de estos 5 meses, para evocar sensaciones positivas que nos guíen hacia el avance y el bienestar.



“Alivianar la carga que implica mirar hacia atrás; hacia las dificultades o las pérdidas es parte de lo que necesitamos para retomar fuerzas y avanzar”, recomienda el experto.



Como tercer consejo, el experto recomienda planear progresivamente nuestro regreso al ocio y a las actividades de socialización. Que desde este martes estén permitidas otras actividades no significa que tengamos que hacerlas todas de inmediato.



“Tenga en cuenta que hay un gran número de personas considerando las mismas acciones, si puede dar una espera a algunas salidas hágalo y agende las otras en espacios separados de tiempo (semanal o quincenalmente)”, recomienda.



En cuarto lugar, no olvide consultar siempre fuentes confiables de información. No crea en falsas cadenas de WhastApp o en mensajes mal intencionados que encuentre en redes sociales.



Siga siempre los consejos y los datos de las personas correctas para que no viole las medidas y no incurra en acciones que puedan poner en peligro su salud y la de sus seres queridos.



Por último, Alfonso afirma que “la nueva normalidad es una alternativa para valorar las cosas que tenemos, para mostrar que podemos adaptarnos y seguir adelante, y para organizar nuestras vidas de manera que al sortear las dificultades reconozcamos nuestras capacidades y valías”.

Así funcionará el aislamiento selectivo

A partir de mañana, primero de septiembre, empieza la etapa denominada aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.



El aislamiento selectivo es una medida que dependerá de cada entidad territorial. En esta etapa, las alcaldías y gobernaciones tomarán decisiones específicas según la variación del covid-19 en cada uno de sus territorios.



Esta medida permitirá que se aislen barrios, comunas o sectores según lo que las autoridades locales identifiquen en cada una de estas zonas. Además, el aislamiento selectivo implica aislar a todas aquellas personas con síntomas respiratorios, tos o fiebre o aquellos que tuvieron contacto con un caso positivo.



En todo el país seguirá prohibido el consumo de alcohol en espacios públicos o lugares comerciales para poder conservar el orden público y el respeto por las medidas de seguridad. Además, están prohibidos los eventos sociales, los bares y las discotecas.



A partir de ahora, los municipios sin casos o de baja afectación de covid-19 tienen autorización para la reapertura total de sus actividades, a excepción de las prohibiciones que rigen para todo el país. Mientras que los municipios de afectación moderada y alta pueden restringir ciertas actividades dependiendo del avance del virus.



En ese sentido, el decreto contempla la reapertura de casi todos los sectores, como gimnasios, restaurantes, iglesias, teatros, etc. Sin embargo, las disposiciones sobre estas aperturas las darán los alcaldes y gobernadores.



Por ejemplo, en el caso de Bogotá, aún no regresarán las iglesias o los gimnasios, mientras que en Medellín ambas regresarían durante la primera semana de septiembre.



Las fronteras permanecerán cerradas hasta el 1 de octubre. Los pasos marítimos, terrestres y fluviales estarán cerrados, exceptuando el paso por emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía y por casos de fuerza mayor.



Lo que sí regresará serán los vuelos nacionales y los viajes por carretera, conservando todas las normas de bioseguridad y según las disposiciones de los alcaldes de cada municipio.



En esta nueva etapa es clave el autocuidado, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, quedarse en casa si no es necesario salir y evitar las actividades sociales que no sean estrictamente necesarias.



A partir de este 1 de septiembre es clave seguir atentamente las indicaciones del alcalde o gobernador de su lugar de residencia para determinar si tendrá que cumplir con pico y cédula, si podrá salir en cualquier horario o a qué lugares todavía no se podrá dirigir.