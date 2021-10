Escuche a su cuerpo: así puede detectar si sufre de dolor crónico y tratarlo a tiempo

En Latinoamérica más de 190 millones de personas padecen de dolor crónico y 12 millones de ellas presentan incapacidad por dolor lumbar crónico, enfermedad que puede llegar a generar daños funcionales, físicos y psicológicos a quien la padezca y a su familia.



Así lo asegura la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, Fedelat, la cual organizó el II Taller Latinoamericano de Dolor Crónico para periodistas, en fecha reciente. El evento virtual contó con la participación de médicos especializados y tuvo como objetivo promover el conocimiento sobre la enfermedad y visibilizar la importancia de su abordaje oportuno, además de fomentar la divulgación científica de enfermedades poco conocidas.



Este tipo de afecciones como el dolor crónico, ocasionan que las actividades diarias se vuelvan extenuantes y dolorosas, ya que impiden una correcta movilidad y afectan la calidad de vida de quienes las padecen.

Lea además: La dura tarea detrás de convencer a los escépticos y 'antivacunas' en Cali



De acuerdo con Felipe Mejía, presidente de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACED, “frecuentemente el dolor crónico se percibe como un síntoma, sin embargo, cuando se prolonga por más de tres meses, debe ser considerado como una enfermedad”.



Una encuesta realizada por la ACED reveló que el 46 % de los colombianos consultados manifestó sentir algún tipo de dolor crónico. En Colombia, este tipo de dolores están asociados a molestias osteomusculares, entre las cuales se destacan los dolores en articulaciones de brazos, piernas y lumbares.



El doctor Marco Narváez, presidente de Fedelat, explicó que es importante entender la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico, pues este último es el que se prolonga más allá de tres meses y desencadena una serie de problemas que terminan por afectar el bienestar de los pacientes. También enfatizó sobre la importancia de un correcto diagnóstico y tratamientos a tiempo de estas patologías.

Dolor lumbar crónico

El doctor Mejía comentó que, aunque la tasa de mortalidad anual de esta patología es del 0.002 %, genera altos índices de incapacidad o discapacidad entre las personas que la padecen, especialmente en América Latina. “Esta es una patología frecuente que suscita motivos de consulta en atención primaria y especializada. Adicional a esto, presenta incapacidad o discapacidad, lo cual es la consecuencia de algunas causas como enfermedades previas, sobrecarga o esfuerzo físico y algunas condiciones como la obesidad, que causa un debilitamiento muscular”.



Mejía agregó que las incapacidades en países tercermundistas afectan significativamente la economía de un país, porque una mala condición de salud impide que las actividades laborales se lleven a cabo de forma eficaz, lo cual no solo impacta a las empresas, sino la vida económica del paciente y, por ende, a su familia. “En los países occidentales, el dolor lumbar crónico está presente en el 60 % de la población, lo cual es motivo de preocupación porque se puede convertir en problema de salud pública”.

El doctor Marco Narváez manifestó que, tras el avance de la vacunación contra el covid-19 en los países latinoamericanos, los pacientes que habían interrumpido sus tratamientos médicos de dolor han retornado a las consultas de manera presencial.

Puede leer: Críticas a Minsalud por sus cuestionamientos a fallo de la Corte sobre la eutanasia

Dolor neuropático localizado



El 2 % de la población mundial sufre de un dolor neuropático, y alrededor de 13 millones de latinoamericanos pueden estar padeciéndolo en este momento. De esta cifra, el 8% de personas está en un rango de edad mayor a los 55 años, situación preocupante para los especialistas.



Si bien el índice de este tipo de dolor no es tan alto como el del dolor lumbar crónico, Mejía afirmó que este ha ganado espacio dentro de estas patologías o síndromes asociados.



Según el presidente de la ACED, el dolor neuropático localizado, “es una entidad de dolor con sensación de ardor, quemadura y que puede progresar con el tiempo. Inicialmente tiene afectación periférica, pero luego, central y posteriormente, debido al tiempo de afectación, el tipo de nervio al que afecta envía señales al cerebro, el cual considera que en esa parte siempre habrá dolor”. Además, señaló que, en algunos casos, esta patología progresa tanto, que el dolor puede persistir por memoria de dolor, es decir, por afectación central.



Por esta razón, Mejía hace énfasis en la importancia de un diagnóstico adecuado y direccionamiento a especialistas. “El dolor neuropático, como cualquiera de estas patologías, termina por afectar la calidad de vida de los pacientes y la de sus familias. Es indispensable realizar un diagnóstico adecuado porque podemos hacer un enfoque terapéutico, ya sea farmacológico, intervencionista básico o avanzado para el control del dolor. Tenemos que buscar estrategias para mitigar, calmar o curar”, apuntó.

No deje de leer: ¿Qué tanto afectó el covid-19 a la salud mental de las personas?, esto reveló estudio

Pandemia y dolor crónico



De acuerdo con el doctor Marco Narváez, durante esta época, en la medicina del dolor se le ha dedicado mucho tiempo a la información que se tiene del covid-19 relacionada al dolor crónico. “Nunca se había publicado nada y ahora tenemos acceso libre y gratuito a información y reportes de cómo evoluciona la cefalea, el dolor torácico, la neuritis y el dolor neuropático en pacientes que han superado el covid alrededor del mundo. Esto es impresionante”.



Además, comentó que las consultas en las unidades de dolor después del confinamiento aumentaron de manera sustancial. “Ahora las consultas se han triplicado en los hospitales y nos llama la atención que vemos muchos pacientes con cefalea, neuralgias, dolor torácico, dolor de punzadas y quemazón en las extremidades; esto se asocia con el covid y el impacto en la vida de los pacientes”.

El déficit de especialistas en el manejo

del dolor representa un importante desafío en Latinoamérica, pues el tiempo promedio que tarda un paciente en acceder a un diagnóstico

y tratamiento oportuno puede extenderse hasta dos años.

Efectos del dolor no controlado



-A nivel físico: El cuerpo no funciona igual. Las defensas se bajan, aumenta la presión arterial, disminuye el apetito y no se responde correctamente a las actividades diarias.



-Psicológicamente: Más del 96 % de personas con dolor crónico sufren o sufrirán en algún momento de ansiedad o depresión, ya que un paciente enfermo se aísla y deja de lado espacios donde pueda distraerse debido a que no está satisfecho con su cuerpo.



-Laboralmente: El índice de bajas en las empresas por dolor de espalda y musculares es un factor recurrente. Esto conlleva a un daño económico personal y de la sociedad, al verse directamente afectado el desempeño de una persona en su trabajo.



Independientemente del cuadro de dolor crónico, ya sea neurológico, músculo-esquelético, oncológico, visceral o de cualquier origen, el tratamiento del dolor en sus fases iniciales es fundamental. Con esto, asegura Narváez, “vamos a proponer un tratamiento individualizado considerando la intensidad, calidad, características y si tiene antecedentes como otras enfermedades. Debe ser un tratamiento adecuado y se debe reservar fármacos para dolor crónico y no agudo”.



Si no se tienen buenos hábitos de ejercicio, higiene, sueño y alimentación hay más riesgos de sufrir dolencias crónicas. 123rf / El País

Atención especializada



En Cali hay clínicas especializadas en dolor para los pacientes que sufren de dichas patologías que afectan su diario vivir. La Unidad de Especialistas en Dolor del Valle, el Centro Médico Imbanaco de Cali; la Fundación Valle del Lili; la Clínica Med y la Clínica Regional de Occidente, entre otras, son algunas de ellas.



Los médicos del evento aseguraron que hay mitos por derribar alrededor de los tratamientos para estas patologías. De acuerdo con Narváez, “lo más importante es que las personas sepan que el alivio del dolor es posible, pese a la edad, el cáncer o las cirugías; podemos vivir sin dolor y hay que trabajar en ese sentido”.



En el evento, Iván Carrillo, periodista científico, explicó además la necesidad de dar a conocer las patologías generadas por el dolor y de abrir espacios con las herramientas que se tienen a la mano, desmintiendo la falsa información y combatiendo la información que carece de rigor periodístico.



“El periodismo debe difundir estos fenómenos de manera correcta y veraz, con enfoque científico, precisión, calidad, creatividad y prontitud”, apuntó el periodista científico.