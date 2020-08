Erika Mantilla

El coronavirus no se trasmite por picadura de mosquitos, revela estudio de la OMS

El especialista explicó que incluso si los mosquitos se alimentan de personas con coronavirus, no representan un riesgo de contagio.

Con los resultados de un estudio, la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirmó que los mosquitos no son transmisores de coronavirus porque "virus SARS-CoV-2 es incapaz de replicarse" en estos insectos, incluso "bajo extremas circunstancias".



La información la compartió en un comunicado este lunes el Ministerio de Salud.



"Contar con este tipo de estudios, que refuerzan la hipótesis de que el covid-19 no se replica en los mosquitos después de

la inoculación intratorácica, es muy importante", explicó José Alejandro Mojica, pediatra e infectólogo de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles.



"La falta de replicación viral, impediría la posibilidad de transmisión biológica a un nuevo huésped y ratifica lo que la OMS afirma sobre que la ausencia de evidencia de transmisión de covid-19 por artrópodos que succionan sangre, como los mosquitos", agregó.

Lo que dice el estudio

El estudio publicado por la revista Scientific Reports afirma que, incluso “bajo extremas circunstancias”, el covid-19 es incapaz de replicarse en mosquitos y, por ende, es improbable su propagación, incluso si el insecto se alimenta de sangre de un paciente con coronavirus.



El análisis que llevó a esa conclusión fue someter a tres de las

especies de mosquitos que más capacidades tienen de infección a las personas alrededor del mundo: Aedes aegypti, Ae. Albopictus y el Culex

quinquefasciatus, a la técnica de inoculación intratorácica de estos vectores con el virus SARS-CoV-2.



Pasadas 24 horas del procedimiento, no se detectó rastro del virus en las glándulas salivares, ni evidencia de actividad viral en intestinos de los 277 mosquitos inoculados, posteriormente recolectados y titulados, lo que sugiere una rápida pérdida de infectividad y la falta de replicación del virus después de la inyección.



"Además, describe la investigación, que al cabo de dos horas recuperaron los agentes infecciosos de 13/15 mosquitos y dos de ellos ya no tenían el virus, y con una gran posibilidad de haber perdido la inefectividad en el período de retención”, agregó el doctor Mojica.



La única excepción en la recolección de los virus de un total de 48 mosquitos analizados, fue la de encontrar virus infecciosos recogidos a las 24 horas luego de la inoculación, solo en uno de ellos, de la familia Ae Albopictus, que contenía la misma carga viral correspondiente a la inoculada en un principio, según contempla el estudio.



La conclusión final de los experimentos es que aunque los mosquitos eventualmente se alimenten de la sangre de una persona infectada con el virus, “tienen una posibilidad muy reducida” en contribuir al mantenimiento viral y transmisión en la naturaleza.