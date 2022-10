Disminución de las brechas en asistencia prenatal

Según un estudio realizado por Proesa, se ha observado una disminución de la inequidad en el acceso del control prenatal en Colombia durante los últimos tiempos.

Existen diferentes factores que generan una brecha de inequidad en acceso de controles prenatales en el país, ya sea por motivos económicos, por el nivel de educación y si pertenecen a zonas rurales o urbanas. Según un estudio realizado por Ramón Abel Castaño y Victoria Eugenia Soto, quienes pertenecen al Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, Proesa, se obtuvo como resultado que en los últimos años se ha tenido una reducción considerable en Colombia de este problema gracias , en parte, a las labores de las EPS.



El 27 de septiembre del presente año, el Ministerio de Salud por medio de una rueda de prensa, aseguró que 100.000 gestantes no recibieron atención prenatal adecuada en 2022 y al menos 30.000 no obtuvieron ningún control prenatal. “Aunque estas cifras sin duda son preocupantes, es necesario llevar a cabo un análisis de tendencia y de las diferencias entre los grupos menos favorecidos y los más favorecidos, para evidenciar si el problema viene mejorando o no”, asegura el estudio.



Proesa, motivado por las dudas del MinSalud acerca de las causas por las cuales en Colombia persiste la inequidad en temas de acceso efectivo a los servicios de salud, realizó la investigación a partir del indicador de acceso a control prenatal de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, desde su versión 1990 a 2015.



“Los análisis bivariados de número de controles prenatales muestran un crecimiento en todos los niveles de riqueza, educación y urbano/rural, y un cierre de las brechas de inequidad. Este efecto es mayor entre 1995 y 2010, que es el período en el cual crece en mayor medida la cobertura de aseguramiento de la población pobre”, comentó Soto.



Según cifras del indicador, entre 1990 y el 2015 el porcentaje de mujeres que no tuvo ningún control prenatal disminuye, ya que pasó de 15% a solo el 2,4%. Además, se registró un aumento significativo en la proporción de mujeres que tuvieron cuatro o más controles, pues ese indicador pasó del 69,7% en 1990 a 89,8% en el 2015. Por otro lado, quienes tuvieron acceso a ocho o más controles mejoró, ya que pasó de 24,9% a 42,3%



Lea también: Elon Musk entró pisando fuerte en Twitter: despidió a todo el consejo de administración



“En conclusión, al observar la tendencia histórica, los hallazgos sugieren que la cobertura de aseguramiento sí ha mejorado el acceso a control prenatal y disminuido las brechas de inequidad. Estos avances deberían ser tenidos en cuenta en el diseño de una reforma de sistema de salud de forma que sean potencializados y las ganancias en acceso continúen”, aseguró Soto.



De acuerdo con el modelo de atención prenatal de la Organización Mundial de la Salud OMS, el número de consultas prenatales indicado para una madre es ocho. En Colombia, según el Plan Decenal de Salud Pública del 2013, la meta es lograr una asistencia de cuatro o más controles prenatales.