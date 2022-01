Las infecciones vaginales no necesariamente tienen que ser desarrolladas por una relación sexual, pues tanto una mala higiene como el jabón pueden dar pie a su desarrollo. En Colombia es muy común que adolescentes y mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino (DIU) padezcan de infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana.



En ocasiones, es muy normal que las infecciones vaginales no generen síntomas, lo que hace que sea mucho más sencillo no reconocerlas y por consiguiente no tratarlas. Por ello, es muy importante consultar constantemente a un especialista. Sin embargo, la vaginosis bacteriana, a diferencia de muchas infecciones, sí puede generar síntomas que le harán reconocerla.

¿Qué es la vaginosis bacteriana?



El propio nombre da una idea certera de qué es la vaginosis bacteriana. Sin embargo, explicando de mejor manera es una infección causada por una cantidad excesiva de bacterias. Cuando dentro de estas bacterias se encuentra una mayor proliferación de bacterias malsanas que bacterias sanas, es cuando se produce la infección vaginal.



Como tal no se conoce una razón específica por la que esto sucede. Pero se cree que tener multiples parejas sexuales o las duchas vaginales, además de la ausencia de lactobacilos son los factores de riesgo.



Dentro de los síntomas que genera la vaginosis bacteriana nos encontramos con:



● Secreción vaginal delgada. Puede ser gris, blanca o verde

● Comezón vaginal

● Ardor al orinar

● Mal olor vaginal



Es importante destacar que, en algunos casos, la vaginosis bacteriana podría no tener síntomas. Cuando este es el caso, se recomienda solo mantener un chequeo mensual con un especialista.

La vaginosis bacteriana es una infección causada por una cantidad excesiva de bacterias. A diferencia de muchas infecciones, sí puede generar síntomas que le harán reconocerla.

¿Cómo prevenir la vaginosis bacteriana?



Generalmente la vaginosis bacteriana no tiene complicaciones graves. No obstante, padecer la infección podría generar un riesgo grave de infectarse también de alguna enfermedad de transmisión sexual. Por ello, es muy importante evitar la enfermedad a toda costa con los siguientes consejos:



- Evite tener conductas sexuales de riesgo. Se cree que una de las razones por las que se genera la infección por vaginosis bacteriana es mantener diferentes parejas sexuales. Por lo tanto, una de las recomendaciones más grandes es evitar el contacto sexual sin protección.



- Minimice la irritación vaginal. Es decir, utilice jabones suaves y libres de componentes que puedan alterar el equilibrio natural de la vagina. Evite los desodorantes y utilice toallas higiénicas o tampones sin aroma.



- Evite las duchas vaginales. Aunque pueden parecer una buena idea y la mejor opción para mantener higiene, también pueden alterar el equilibrio natural de la vagina. Tome en cuenta que las duchas vaginales no harán que la infección desaparezca.



- Consulte a un especialista. La mejor forma de evitar e incluso de tratar la infección es y siempre será consultar a un profesional. Solo así sabrá cómo está llevando su salud e higiene sexual o si tiene alguna enfermedad que necesita ser tratada cuanto antes.



Recuerde que la higiene no necesariamente debe ser sinónimo de utilizar millones de productos con olor o componentes tóxicos. Pida ayuda a un especialista para conocer los mejores productos que no suponen un riesgo para su salud y que ayudan a mantener una higiene saludable.



Evite tomar medicamentos si su especialista no los prescribe, ya que se podrían generar signos secundarios o complicaciones desagradables.

