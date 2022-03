"Votos de las elecciones legislativas están en segura custodia", asegura la Registraduría

Reunidos en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el Gobierno Nacional, representantes de partidos y movimientos políticos y autoridades electorales plantean a esta hora posibles soluciones a las fallas en el preconteo y escrutinio de votos para las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas.



En su intervención, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, reiteró que en Colombia no es posible que haya o exista un fraude electoral, y aseguró que los votos registrados el pasado 13 de marzo continúan en segura custodia.



"No existe fraude, no hay fraude en Colombia, cualquier desinformación de fraude afecta la institucionalidad", aseguró Vega.



Lea además: ¿Se debe realizar o no el reconteo de votos del Senado? Esto dijeron candidatos presidenciales



El registrador nacional afirmó que a pesar de que confía en la buena fe de los jurados, se presentaron diferentes inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios E-14, que ante cualquier evidencia de delito, la persona responsable tendrá que responder ante la justicia.



La entidad electoral también reconoció que los jurados llenaron con asteriscos casillas vacías, a pesar de que no se había dado la instrucción de hacerlo y eso dificultó la lectura digital de los formularios E-14.



"Parto de la buena fe de los jurados. Un alto porcentaje de las actas de preconteo fueron digitalizadas, las mismas pueden ser descargadas y son públicas”, expresó Vega.



El director de la entidad electoral aseguró que jueces han avanzado correctamente en el escrutinio de votos y recordó que es importante aclarar que el preconteo carece de valor jurídico y la única intención que tiene es informar prontamente.



Lea también: Petro se fortalece, 'Fico' repunta y Hernández se debilita: los resultados de La Gran Encuesta



El ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que esa Comisión permitirá buscar alternativas para esclarecer las diferentes inconsistencias que han surgido durante el proceso.



"Como Gobierno Nacional presidimos esta comisión para poder moderar y que sean los partidos y los intervinientes dentro de la independencia de la organización electoral que eventualmente tomen las decisiones que garanticen la transparencia", aseguró Palacios.