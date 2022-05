"Votar por unos principios, por unos valores, jamás será perder el voto": Sergio Fajardo

"Votar por unos principios, por unos valores, jamás será perder el voto”.

Como un mantra, esta es la frase que Sergio Fajardo le repite a cada persona que se encuentra en las calles por las que anda volanteando y le dice que, de cara a las presidenciales, la suerte está echada entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.



Una a una las mira a los ojos y les recuerda que hace cuatro años le faltaron muy pocos votos para pasar a la segunda vuelta.



Dice que es exactamente la misma película y que Federico Gutiérrez “no tiene cómo ganarle a Gustavo Petro”, por lo que su foto estará en el tarjetón del 19 de junio.



“Nosotros tenemos las mejores propuestas y el mejor equipo. A la gente no le interesa la polarización, nadie quiere eso. La gente quiere unión y, vuelvo y le digo, yo represento esa unión”, dice quien se ganó el derecho a representar a la Coalición Centro Esperanza en la carrera por la Casa de Nariño.



Y agrega: “Uno no puede llegar a combatir la corrupción aliado con los mismos políticos de siempre y ese es el caso de Petro y de ‘Fico’”.



Sus seguidores entienden su molestia con Ingrid Betancourt por lo sucedido con ella en la Centro Esperanza, pero muchos colombianos también siguen reclamando una tercería fuerte. ¿No se apresuró en su reciente “no” a una posible unión con ella y Rodolfo Hernández?



Yo hago parte de una coalición y decidimos que vamos hasta el 29 de mayo. Con nuestras propuestas, nuestro equipo y liderazgo, el país va a cambiar, que es lo que pide el 70 % de los colombianos.



A propósito, algunos dicen que ‘La remontada’ llegó tarde, y que su campaña no ha logrado convertirse en una real alternativa ante los extremos. ¿Qué responde a ese cuestionamiento?



Eso nos decían hace cuatro años y nos faltaron muy pocos votos para pasar a segunda vuelta. Hoy vemos exactamente la misma película. Yo he hecho una campaña caminando, mirando a la gente a los ojos y esa energía no sale en ninguna encuesta. La gente dice ‘es que Fajardo es el mejor, pero no tiene posibilidades’. A ellos les digo: votar por unos principios, por unos valores, jamás será perder el voto.



¿De dónde sale la fuerza para continuar adelante con la campaña a pesar de que las encuestas no le son favorables?



De la energía que vemos todos los días en la calle. Una energía auténtica, sin bodegas, sin tapizar las ciudades de vallas ni ríos de dinero. Del convencimiento de que ni Gustavo Petro ni ‘Fico’ Gutiérrez son la respuesta a los profundos retos que enfrenta Colombia.

Nos han puesto toda clase de obstáculos en el camino. Somos un estorbo, una amenaza, para quienes se oponen al cambio y

En esa misma línea, ¿usted es de los que cree que el futuro de la democracia colombiana está en riesgo si Petro llega a la Presidencia de la República?

​

No. Colombia es un país con unas instituciones fuertes, con una tradición democrática y una sociedad civil activa que no se va a venir abajo de un día para otro.



La democracia hay que cuidarla permanentemente y el actual Gobierno, por ejemplo, la ha debilitado nombrando a funcionarios de bolsillo en los entes de control y participando abiertamente en política.



¿Y está de acuerdo con quienes aseguran que la candidatura de Federico Gutiérrez significa la continuidad del actual Gobierno?



Sin duda. Mire las fotos. Son las mismas fotos de hace cuatro años. Es la foto Uribe-Duque-‘Fico’. Pero más allá de eso, él no propone un verdadero cambio de modelo. Nosotros sí y, como lo he dicho, él no está preparado para gobernar a Colombia. La indignación, la rabia y el miedo no son un invento, hoy hay gente con hambre, acosada por grupos armados y sin empleo, ese es el riesgo del continuismo. Seguir cuatro años con el mismo modelo no cambiará a Colombia.



Su bandera sigue siendo la educación. ¿Será que al país le interesan más otros temas o es que la polarización extrema ha impedido un verdadero debate alrededor de las propuestas de los candidatos?



Eso es lo que nos quieren hacer creer. Nosotros tenemos las mejores propuestas y el mejor equipo. A la gente no le interesa la polarización, nadie quiere eso. La gente quiere unión y vuelvo y le digo, yo represento esa unión.



Yo soy profesor y tengo que dar ejemplo de no caer en esos juegos de amenazas, odios y mentiras. La educación es la verdadera revolución y es la forma como vamos a salir adelante. ¿Quién no quiere eso? Ese es el verdadero voto útil.



Como abanderado de la lucha contra la corrupción, ¿le sorprende que ese no sea el principal tema de la campaña presidencial, después de escándalos como el del MinTIC?



Tal vez en los debates no preguntan por el tema, pero en la calle es la queja más recurrente. En Colombia hay rabia, hay profunda indignación con la corrupción. Uno no puede llegar a combatir la corrupción aliado con los mismos políticos de siempre y ese es el caso de Petro y de ‘Fico’. Miren muy bien con quién andan los otros candidatos, porque esa será la forma como van a gobernar.



¿Está conforme con los ajustes que ha hecho la Registraduría para garantizar la transparencia en los resultados de las presidenciales?



Yo voy a reconocer los resultados, pero el señor Registrador, que fue condecorado por el Gobierno de Duque como el mejor funcionario público, ha debido renunciar hace rato.



Usted, que hace cuatro años ganó en la primera vuelta en Cali, ¿qué mensaje les envía a los electores de esta ciudad?



Cali fue el epicentro del estallido social y hoy sigue viviendo sus secuelas. Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico saben que necesitan un gobierno que trabaje para mejorar las profundas desigualdades, que le genere oportunidades a los jóvenes, que fomente el desarrollo de las mujeres, que reactive la industria y promueva la producción agrícola.



El Valle del Cauca también sabe que eso solamente se logra poniendo la educación y el conocimiento en el centro de todo el trabajo.

La región no aguanta más gobernantes inexpertos ni vendedores de promesas. Nosotros sabemos trabajar, tenemos la experiencia y la capacidad de crear puentes entre diferentes. Tenemos que escuchar.



De no pasar a la segunda vuelta, ¿habrá ida a ver ballenas?



Nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. ‘Fico’ no tiene cómo ganarle a Petro.

A propósito de su denuncia al Presidente ante el Congreso por la fallida reforma a la Ley de Garantías, ¿cree que detrás de esa decisión y de los contratos que se alcanzaron a firmar hubo la intención de favorecer a candidatos específicos?

​

Esto es un ejemplo de participación en política. El presidente Duque, con pleno conocimiento de que la modificación de la Ley de Garantías era a todas luces inconstitucional, la sancionó. Lo anterior permitió que se suscribieran convenios por más de tres billones de pesos en las regiones en plena campaña electoral.



Eso es corrupción. Por esa razón, radiqué una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por prevaricato.

Sobre la frontera

“Cuando sea Presidente, empezaremos a establecer canales de comunicación, establecer contacto con Venezuela. Es nuestro reto que el 8 de agosto estos puentes estén abiertos y avancemos en lograr que los consulados de Colombia y Venezuela empiecen a funcionar”, dijo Sergio Fajardo.



Y agregó que ”no hay derecho con lo que ha pasado en este Gobierno… su gestión acá ha sido una gran decepción para la comunidad, su política exterior es errada, es el mayor daño que le causa a esta región. Es una calamidad, pero lo vamos a resolver”.