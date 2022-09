Video: ¡Abran paso! Senador aprovechó que el Congreso es 'pet-friendly' y llegó en su caballo

Un inusual hecho se registró esta tarde en el Congreso de la República, esto luego de que el senador Alirio Barrera llegó montado en su caballo a las instalaciones del Legislativo.



De acuerdo con lo conocido al respecto, el senador del partido Centro Democrático llevó a su caballo al Congreso aprovechando que Roy Barreras, presidente del Senado, anunció que desde esta semana las instalaciones del Legislativo son 'pet-friendly'.



Al respecto, el también Exgobernador del Casanare manifestó que como ahora todos pueden llevar a su mascota al Congreso, entonces él llevó a su caballo 'Pasaporte', quien es su mascota.



"El señor Presidente del Senado manifestó que podíamos traer las mascotas a partir de esta semana, unos tienen gatos y otros perros, pero yo tengo de mascota a mi caballito. Demostremos que somos una cultura y un territorio diferente", dijo.

El senador Alirio Barrera llegó en caballo al Congreso, esto en respuesta al anuncio del presidente del Senado, Roy Barreras, quien dijo que desde esta semana el Legislativo es ‘pet-friendly’.



El Senador recalcó, además, que llevó a su mascota para demostrar que el caballo es una animal que para muchos colombianos es parte fundamental de su día a día porque, según indicó, es vital para el desarrollo de algunas de las labores del campo a las que se dedican una gran parte de los habitantes del país.



"Es también para que Colombia sepa que hay un país diferente, que más allá de las ciudades grandes está el campo, los ganaderos, los caballistas y los pueblos tradicionales; ahora están cursando un poco más de 19 proyectos de ley que pretenden prohibir el uso de animales para cualquier labor, lo cual sería injusto porque el caballo es el medio de transporte de muchas familias", detalló el Congresista uribista.

De igual manera, el senador Barrera no solo agradeció al Presidente del Senado por permitirle entrar con su caballo, sino que también le pidió ayudar a que no se prohíba el uso de estos animales para las labores de los campesinos.



"Que nos ayude a mostrar que somos regiones diferentes, que para los campesinos del país, que son millones, no es justo que prohíban su uso. El caballo es el transporte de muchas familias, es el sistema de carga, en el que llevan los niños al colegio. Quieren prohibir su uso y entonces cómo se encierran 500 vacas, cómo van a trabajar con el ganado", comentó.



Finalmente, aseguró que va a trabajar en pro de ayudar a que no se acaben las tradiciones que involucran el uso de los caballos, ni que se prohíba que estos sean usados para llevar a cabo las labores cotidianas del campo.



Según se logró evidenciar en algunos videos, el Senador llegó con su caballo y con elementos de aseo, entre ellos escoba y balde, para garantizar la limpieza del lugar donde iba a estar su mascota.