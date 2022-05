"Vamos a seguir en la plaza pública": Gustavo Petro habla sobre supuestas amenazas en su contra

"Vamos a seguir en plaza pública. La idea es ganar. Las encuestas todas, unas más que otras, muestran una gran ventaja en primera vuelta”.



Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, responde así, optimista, al preguntársele por las amenazas que ha denunciado en los últimos días.



El aspirante de izquierda habló con Colprensa sobre la campaña que resta para la primera vuelta y algunas de sus propuestas.



“El Partido Liberal se divide con la postura que toma César Gaviria de apoyar a ‘Fico’, pero la mayoría en Cámara está cerca de la postura nuestra”, sostiene.

¿Cuál es su postura sobre lo que está pasando en el país por el paro armado del Clan del Golfo tras la extradición de alias 'Otoniel'?

Indudablemente sucede en donde estamos empezando a tener mayorías políticas y donde antes había un gran influjo del uribismo. Representa el fracaso de una política de seguridad muy mal construida que durante décadas se ha cimentado sobre la base de construir enemigos internos, olvidando cual es la causa multidimensional de los delitos y, por otro lado, una convivencia entre la política, el poder y el crimen, que es lo que yo denuncié ya desde hace varias décadas.



Éste paro armado vuelve trizas la idea de una seguridad ficticia y demuestra que partes del territorio colombiano, e incluso de las grandes ciudades que están en manos de bandas, que son herederas del antiguo paramilitarismo pero que hoy tienen otras formas de comportamiento y que siguen ligadas a la política.



¿Su opinión sobre la caída de la reforma a la ley de garantías?

La alianza entre la política y el crimen llevan a la corrupción y la violencia, eso es lo que estamos viendo por estos tiempos. La corrupción se evidencia en la ley de garantías que se cae en la Corte, pero que nos demuestra que 4,3 billones de pesos se trasladaron de las arcas públicas a través de contratos interadministrativos a financiar las campañas y con eso es que usted ve a congresistas con más de cien mil votos como nunca antes lo había visto, votos que no llegan por su labor, su opinión, sino porque compraron los votos con dinero público.



Preocupa ver la condición de seguridad en que está haciendo sus manifestaciones. ¿Cómo serán las últimas semanas de su campaña?

Vamos a seguir en plaza pública, la idea es ganar, las encuestas todas, unas más que otras, muestran con una gran ventaja en primera vuelta. La ventaja de disminuir en la segundo vuelta, si existe la misma porque hay un electorado con Hernández y Fajardo más proclive al conservatismo que a cambiar el país, pero la aptitud de éstos líderes será determinante si es que no ganamos en primera vuelta, porque las encuestas nos muestran muy cerca, el desespero que demuestra la extradición de 'Otoniel' sabiendo que iban a desatar la zozobra en muchas regiones del país, la utilización por parte de caciques políticas de las bandas para tratar de frenar la campaña electoral es eso desesperación, porque ellos también saben que estamos a punto de ganar en primera vuelta.

¿Esa desesperación la está teniendo el presidente Iván Duque cuando envía mensajes en contra suya?

Si porque no siente que yo tenga rival en el propio campo electoral, porque el candidato de Duque no emite ideas y en esa medida él suplanta a su propio candidato con ideas también un poco sueltas, porque tiene todo el poder del gobierno para entrar en campaña. Pone a hablar a Zapateiro, ha hablado sobre la propuesta de pensiones, sobre la propuesta agraria y llega al absurdo de impedir que un narcotraficante confiese ante sus víctimas la verdad, porque le tenía un enorme pavor a informaciones que ese narcotraficante tenía sobre sus propios aliados políticos.



Es un gobierno que se mueve en medio del desespero, que da palos de ciego, que no teme romper el estado de derecho, que no teme desatar la violencia en medio de un proceso electoral, que no teme destruir las bases de la democracia, como el de mantener la fuerza pública lejos del debate electoral.

“La idea del Pacto significa lograr acuerdos dentro de la sociedad para las grandes transformaciones que necesita el país. El odio debe ser sustituido por el diálogo social”.

¿Cree que si habrá algún pronunciamiento de la Procuraduría por esa situación?

Me parece que acá ha ocurrido algo similar a Venezuela, no solamente la economía dependiendo del petróleo cuando todo el mundo se retira del petróleo, sino también en la política porque la concentración del poder en manos de una sola persona, que es lo que se critica a Venezuela, también es lo que está pasando en Colombia.



La Procuraduría, el Congreso de la República, cierto intento de captación judicial, concentran el poder en manos del presidente de la República, otros sectores del Estado resisten y esa es la diferencia con Venezuela, aún hay sectores, la justicia que no renuncian a la autonomía y la independencia y entonces allí ya el uribismo se siente incomodo y vienen los insultos, cuando viene la persecución que ejerció el presidente Uribe contra la Corte Suprema. Se ha dado el mismo fenómeno de concentración política, que es lo que separa a una sociedad de la democracia y la lleva a hacia una tiranía.



¿Si es presidente de la República le pedirá al nuevo Congreso que frene la elección del nuevo contralor general de la Nación, para hacer un proceso más transparente?

Ya se ha sugerido una lista de diez, eso ya es un hecho, del concurso que hicieron. Ya no lo puede hacer el actual Congreso, le toca al nuevo, lo primero que tienen que mirar es el procedimiento de selección de los diez, si acorde a la ley, si se respetó el proceso de concurso, una vez verificada la legitimidad del proceso, entonces yo dejaría que el Congreso nuevo tome la decisión de quién será el nuevo contralor del país.



¿De ganar, cómo espera construir las mayorías en el Congreso que hoy no las tienen?

Lo que viene sucediendo, que es muy interesante, es que cambió la correlación de las fuerzas políticas en el Congreso, el triunfo del Pacto Histórico, que pudo ser más si la elección hubiera sido transparente y sólo se revisó nuestra queja, en esa medida aún así la bancada de la Coalición de la Esperanza, la bancada del Pacto Histórico se acercan a una mayoría simple en las dos cámara, si existe la pericia para traer una coalición de otras fuerzas que se están dividiendo y así lo vemos en estas semanas.



El Partido Liberal se divide con la postura que toma César Gaviria de apoyar a 'Fico', pero la mayoría en Cámara está cerca de la postura nuestra, las bases empiezan a organizarse alrededor de lo que se llama el Congreso del Liberalismo Progresista y están próximo a citarlo. Hay que mirar qué efecto tiene eso sobre las bancadas y es una gran fuerza parlamentaria. Si logran tomar el manejo del Partido Liberal rápidamente se construiría una mayoría más pensada en transformaciones, que en una negociación de las que estamos acostumbrados a ver en Colombia.



¿Qué otras fuerzas políticas?

Lo mismo está pasando con el Partido Conservador, la acción de quitarle derechos políticos a sus militantes muestra que en la base conservadora también empieza a crecer un inconformismo con la postura que ha tomado la dirección oficial de ese partido, que trata de imponerla casi que a la fuerza. En el conservatismo siempre ha existido una tendencia que es la que existió, la vimos e hicimos coalición con ella en la asamblea constituyente, la que hablaba de derribar régimen de corrupción.



Hoy la dirección conservadora se pliega más a defender las alianzas que tiene. En La U si que ha estallado una rebelión, ya varios congresistas, incluso algunos retirándose del Congreso como el senador Rosvelt Rodríguez o el senador Berner Zambrano están tomando posición a favor de la campaña del Pacto Histórico. Hay una división en curso de lo que hoy sería el bloque de gobierno que no puedo predecir, si ganamos, pero allí se puede consolidar un amplia mayoría del Congreso.



¿Si llega a la Presidencia de la República cómo sería la manera en que se integraría la terna para fiscal general de la nación?

El fiscal debe ser ajeno a de ser gobiernista o ser oposición. De esa terna debe ser garantía de un manejo realmente efectivo sobre el delito, el pequeño y gran delito, el país necesita ese grado de confianza de saber que su principal órgano de investigación del crimen quede en manos de personas altamente capaces de perseguir el crimen en Colombia, esa es una confianza que puede dar el presidente a través de la terna, no puede decir quién va ser el presidente, pero si que sea garantía de eficacia, y ese es el compromiso al que yo llegaría como presidente de Colombia.



¿Y para el procurador?

Ahí yo tengo una tesis diferente y tiene que ver con un largo proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una sentencia que hay que cumplir, que es obligatoria para Colombia, que la Procuraduría debe perder la función de quitarle los políticos a la ciudadanía, eso es tajante en el gobierno Duque, que le quitó y la saca la maleta a esa sentencia y la desacató.



Yo soy de la tesis que la Procuraduría pase al poder judicial en la Fiscalía y todo ese cuerpo, habrá que hacer unas adaptaciones laborales, pero en general no habría problema. Todo ese cuerpo que hoy existe en la Procuraduría, con su presupuesto y demás puede ser una gran Fiscalía anticorrupción y el actual cargo de procurador se puede convertir en un gran zar anticorrupción en Colombia, con capacidad de persecución del delito. La corrupción es un delito, al ser un delito la entidad correspondiente no es una entidad administrativa, es el poder judicial, es decir la Fiscalía.



¿Es decir, si es presidente propondría eliminar la Procuraduría?

Esta Fiscalía Anticorrupción necesita una reforma constitucional, ese fiscal anticorrupción no se nombraría por los métodos como se nombre un procurador, que es con los métodos políticos, sino más con los métodos del poder judicial, esa reforma constitucional pretendo entregársela en el primer día de ejercicio del cargo, es ni más ni menos cumplir la sentencia de la Corte Interamericana.



¿Esa sería la reforma política y judicial que en su gobierno propondría al país?

Pasar la Procuraduría a la Fiscalía es ya una reforma a la justicia, pero siempre he pensado la reforma a la justicia como un tema de acercar la justicia a la ciudadanía, lo cual significa tener muchos más jueces, es un tema presupuestal que cuesta más, pero nunca las reformas que se han discutido en el Congreso han tenido que ver con cómo la justicia puede tener más jueces sino con cómo se manejan sus recursos.



¿Por qué propone crear algunos ministerios como el de la Equidad, no es más burocracia?

Hay traslados de un ministerio de uno a otro, vamos a poner el caso del Ministerio de Seguridad y Paz, tendría el Inpec, tendría el tema de la institucionalidad de la paz, el tema de la Policía que dejaría el Ministerio de la Defensa. Esto también es una sugerencia de la CIDH, esto no implica más plata sino unos traslados.



En el Ministerio de Equidad hay que juntar lo poco que hoy existe para asegurar la equidad de la mujer y el hombre, para asegurar una población técnicamente excluido hay unos presupuestos en el Ministerio del Interior y el Ministerios del Trabajo, entonces no es que se necesite más dinero ni burocracia sino otro poder de funcionalidad.



¿Hay la posibilidad de un tercer ministerio?

Se ha pensado en separar las funciones, tampoco implica más gasto presupuestal, en la industria, el Ministerio de Desarrollo que acogió el Medio Ambiente es un desastre, deberían separarse las funciones. Así como tenemos un Ministerio de Agricultura con poco presupuesto pero así queremos tener un Ministerio de Industria que hoy está metido en los ministerios de Desarrollo y Medio Ambiente y liderar con autonomía que antes existía.



¿Qué zona del país en donde usted ve que la campaña puede estar floja aún?

Tenemos una estrategia un poco interrumpida por los acontecimientos, esta campaña ha tenido más incumplimiento que la de hace cuatro años que se desarrolló más en un ambiente de paz, esta tiene interrupciones que se deben a las circunstancias del país que son más difíciles. En las elecciones del 13 de marzo hemos avanzado mucho en terrenos que no lo éramos, como Antioquia, Norte de Santander, Santander, los Llanos, Magdalena Medio, la provincia caribeña, Tolima, Huila, Caquetá, zona que era de mayoría uribista pero en marzo parte de esas zonas pasaron a ser mayoría nuestra y podemos consolidar allí mayoría.



¿De ser presidente de la República su familia tendría alguna participación en el gobierno, le asesorarían así como hemos visto con los últimos presidentes, en que sus respectivos familiares le han hecho?

Yo tengo una ventaja que la mayoría de mi familia no vive en Colombia, en virtud de la persecución del gobierno de Uribe. Mis hijos viven fuera del país, excepto la más pequeña, que es menor de edad y seguirá siendo durante el gobierno. Estoy un tanto blindado, mis hijos mayores que tienen una solidez educativa pueden desplegar digamos una capacidad y liderazgo propio, para mi ha sido importante que tengan una buena educación y no se dediquen a los negocios. El de mayor actividad política es Nicolás que es diputado, sobre el cual, de acuerdo a las circunstancias, si gano la Presidencia daría un paso al costado, me gustaría que profundizará sus conocimientos en el exterior.



¿Si gana, cómo va a lograr unir usted al país que está tan dividido?

La gente se une por causas y el odio va disminuyendo si el presidente a través de sus palabras no genera odio y lo vamos a tener para los que votaron por mi como no. No vamos a poner un filtro al estilo Uribe alrededor de las lealtades políticas, es una sociedad volátil que necesita una transformación, la idea del pacto significa eso, lograr acuerdos dentro de la sociedad para las grandes transformaciones que necesita el país, en esa medidas el odio debe ser sustituido por el diálogo social.