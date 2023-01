Valentina Trespalacios: traductora del proceso contra John Poulos también renunció 

Martha Lucia Morales, la traductora del proceso contra el estadounidense John Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios, renunció al caso.

Morales había sido muy criticada porque sus traducciones no parecían ser lo suficientemente claras para que el procesado, que no habla español, entendiera lo que estaba ocurriendo.



Su renuncia se da pocos minutos después de la de Martin Alberto Riascos, abogado de John Poulos, la cual fue aceptada por el juez del caso.



“Debo solicitarle que de manera prudente sea usted quien valore la situación presentada dentro del caso en concreto. Ya que si bien es cierto pertenezco a la lista oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura (….) no es menos cierto que si en algún momento mi labor tiene incidencia en las decisiones que en derecho corresponda deba tomar su despacho prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo”, dice la renuncia de la traductora leída por el juez en audiencia.



Ante esta manifestación el juez 59 de control de garantías de Bogotá dijo que no es el competente para resolver esta solicitud, por lo que deberá continuar ejerciendo su labor.



“A consideración del despacho el competente para pronunciarse acerca de su designación en este caso no es este juez, sino la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, quien es la que la ha designado a usted en este asunto”, explico el juez.



Sin embargo, y ante la pregunta del juzgado, Poulos manifestó que preferiría que se cambiara a la traductora. Esta manifestación fue compartida por todas las partes.



Ante esta manifestación el juez aplazó la audiencia para este miércoles.