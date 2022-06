Tras videos del Pacto Histórico, Gutiérrez dice que fue objeto de una campaña de desprestigio

El excandidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, se refirió al video que se filtró en el cual aparece el senador y miembro del Pacto Histórico, Roy Barreras, explicando la forma en la que dividirían al centro político y particularmente como acabarían con la candidatura de Alejandro Gaviria para dividir los votos con Sergio Fajardo.



Desde sus redes sociales, Gutiérrez aseguró que la campaña del Pacto Histórico se ha caracterizado por desprestigiar a sus opositores, así como, según dijo, también lo hicieron con él y su campaña.



Lea además: Roy Barreras asegura que la campaña fue "chuzada" y responsabiliza al Gobierno



“No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome. Todo saldrá a la luz. Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba, es capaz de lo más mínimo que es desprestigiar a otros. Ojo Colombia”, expresó Gutiérrez.



El exalcalde además reiteró que desde hace algunos meses él venía denunciando la campaña de desprestigio que estaba surgiendo en su contra.



“Lo advertí y lo denuncié. Fuimos objeto de la peor campaña de desprestigio que se hayan inventado. Juego sucio, eso es lo de ellos. Hice una campaña desde la defensa de las ideas. Así seguiré trabajando por Colombia”, expresó Gutiérrez.



Lea también: "Llevan años destruyendo al que se les enfrente": Fajardo reacciona a polémico video



Finalmente, Gutiérrez manifestó que no dejarán que ese tipo de personas avancen en la campaña y lleguen como Gobierno.



“También lo denuncié. Desde la campaña de Petro le ofrecieron beneficios a los extraditables. El pacto criminal de la Picota es cierto. Quieren un narco Estado. No lo vamos a permitir. Colombia 🇨🇴 saldrá adelante a pesar de tantos criminales. Deben ir a la cárcel”, explicó Petro.