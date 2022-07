¿Tensión en el Pacto Histórico? Las tres ausencias de peso durante el retiro programático

Cuando aún no arranca el gobierno de Gustavo Petro, las diferencias al interior del Pacto Histórico parecen seguir profundizandose.



Ello se hizo notorio en Medellín, donde ayer terminó el retiro programático de la bancada del entrante partido de Gobierno para definir las prioridades de la agenda legislativa que se empezará a desarrollar desde el próximo 20 de julio.



Y es que a la cita convocada por el convenido nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, no llegaron cuatro nombres muy importantes dentro de esa coalición de izquierda: los congresistas Gustavo Bolívar, Alexánder López y María José Pizarro, además de la electa vicepresidenta, Francia Márquez.



Por eso, mientras Barreras anunciaba las principales tareas que tendrá el próximo Congreso (ver nota anexa), los medios de comunicación comenzaron a indagar por las razones de tan notables ausencias.



De la Vicepresidente se dijo que “se le cruzó con un tema internacional” y la verdad es que durante los últimos días ha estado bastante inactiva en las redes sociales, especialmente en Twitter.



Con respecto a Alexánder López, el electo representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró ayer que “está en el extranjero de vacaciones. Llega hoy en la noche o mañana”.



Y sobre Bolívar no se entregaron explicaciones, pero el propio senador sí expresó su preocupación por la financiación del retiro programático.



“Hola, Olmedo. Entiendo tu preocupación. Varios del Pacto también la tenemos. Lo ideal es que en este espacio, que es muy necesario y edificante, pero que se financia con recursos públicos, también estén los demás partidos políticos”, le respondió el senador a una persona que en esa red social preguntó: “Quién pagará los gastos del evento?”, aludiendo a la publicación de un medio de comunicación que indicaba que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sería el anfitrión del retiro programático liderado por Barreras.



Ante las indagaciones de los medios de comunicación por una supuesta división al interior del Pacto Histórico, Pizarro escribió el lunes en Twitter: “Aclaro, para despejar cualquier suspicacia, que no asistí por un asunto personal. Muy fuera de lugar sus intentos por generar división”.



Lo cierto es que uno de los asistentes al cónclave le dijo a El País que es innegable que “hay desaveniencias entre María José (Pizarro) y Bolívar, y entre Bolívar y Roy (Barreras)”.



Sin embargo, agregó que a los dos primeros “les toca votar y apoyar a Roy. Eso no está en discusión”, en referencia a las dificultades que esos desencuentros pueden traer a la hora de aprobar los proyectos de ley que quiere impulsar el Gobierno entrante.



La misma fuente agregó que “María José tiene diferencias con muchos de las bancadas” y que “Bolívar está posicionándose en el nicho del petrismo, por lo que mucha gente (del Pacto) está inconforme”.



Y el electo representante Ocampo reiteró que “como en todas las bancadas, hay diferencias, pero todos saben que tienen que actuar juntos”.



Con este último punto coincide el politólogo Alejandro Echeverry. No obstante, agrega que “quién debe resolver esa situación es el mismo Gustavo Petro, porque si no logra aminorar esas disputas, difícilmente van a poder sacar adelante todas las reformas que se requieren en el país”.



En su opinión, a la izquierda en Colombia se le ha criticado porque nunca ha podido llegar cohesionada a ser opción de poder, por lo que “es la oportunidad para que empiecen a limar asperezas y a resolverlas".