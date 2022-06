Supergiros, en un comunicado, aclaró que no apoya económicamente a la campaña de Petro  

La empresa Supergiros emitió este jueves un comunicado en el que aclara que no apoya económicamente la campaña del candidato a la presidencia, Gustavo Petro, como al parecer habría dicho el senador Roy Barreras en conversaciones privadas de la campaña del Pacto Histórico que fueron filtradas.



En uno de los videos publicados por la revista Semana, que corresponde a un segmento de treinta segundos que no permite conocer el contexto completo de la conversación, se escucha al senador Roy Barreras, en conversación con otros miembros de la campaña, mencionar a Supergiros como uno de las empresas que habría apoyado a Petro en primera vuelta.



“Supergiros rechaza tajantemente esa alusión hecha por Roy Barreras. La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente a campaña política alguna”, dice el comunicado en el que reiteraron que rechazan el uso del nombre de la compañía por parte de miembros de las campañas políticas en cualquier sentido.



Según explicaron, los apoyos económicos se deben registrar en los libros que las campañas están obligadas a presentar al Consejo Nacional Electoral y en esos documentos no podría existir registro de aporte económico alguno de Supergiros, debido a que estos no se hicieron.



Debido a que en la conversación filtrada el senador Barreras también mencionó la propuesta del candidato Gustavo Petro de acabar con el monopolio financiero, Supergiros también aclaró:



“Supergiros es una empresa del sector postal, no hacemos parte del sector financiero, tenemos alianzas y relaciones comerciales con la banca colombiana fundadas en la colaboración y el respeto por las entidades financieras”, dice el comunicado.



Por su parte, el senador Roy Barrera respondió al comunicado a través de twitter en donde sostuvo que él no había afirmado que Supergiros había hecho aportes económicos, asimismo profundizó en su idea de democratizar el sector financiero.



“Si @Supergiros escucha la grabación ilegal oirá que jamás dije que habían hecho aportes, dije y sostengo q es buena idea democratizar el sector financiero fortaleciendo el sector cooperativo evitando monopolios y siendo ese un consorcio respetable podría hacerlo. Ellos lo saben”, escribió Barreras en un trino.