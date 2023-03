Tras casi cuatro horas de sesión, la moción de censura en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez, avanza sin mayores sorpresas en la plenaria del Senado, en donde desde ya se da por descontado que las mayorías del Gobierno negarán la próxima semana la salida de su cargo.



La moción, que fue citada por la oposición y uno de sus citantes el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, centró su intervención en un análisis del sector minero del país, como también en que el país está afectado por la falta de conocimiento del sector por parte de Vélez.



“La política de este Gobierno en materia minero-energética va a condenar a Colombia no tener los recursos para financiar la inversión social, y es muy grave que la ministra justifique esta política con informes engañosos y cifras falsas”, dijo Uribe. En su intervención, además, señaló que Vélez está sacando del ministerio a los funcionarios expertos en el tema minero para llevar a personas que no conocen el sector.



En particular, sostuvo que nombró recientemente como viceministra a la abogada Kelly Johana Rocha, quien consideró era una cuota política. Al respecto, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sostuvo que la profesional está muy capacitada en el tema ambiental y que conoce el sector.



Otro de los momentos particulares de la sesión fue cuando intervino el senador de Cambio Radical, David Luna, quien le pidió a la ministra “que su bodega” no vaya a decir mentiras sobre él y aclaró que su cercanía personal y de su familia con el sector energético es conocido públicamente.



La primer defensa a la ministra Irene Vélez vino desde el Partido de La U, por intermedio del senador José David Name, quien anunció que su partido no va a apoyar esa moción por considerar que ha sido la ministra del ramo que más ha defendido las leyes de acción climática y transición que han sido promovidas por la U.



Una voz más de respaldo la dio el liberalismo con la senador Karime Espinosa, quien reclamó de la oposición que dejen trabajar a la ministra y que tengan respeto por ella y su función. “Es injusto decir que la economía va mal por ella o responsabilizarla de la situación de orden público”, declaró.



Desde el Pacto Histórico, la senador Clara López señaló que desde que el Gobierno anunció la puesta en marcha de la transición energética, la ministra no ha hecho más que decir que se cumplirán de manera integral los contratos vigentes.