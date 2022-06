El senador electo por el Pacto Histórico, Armando Benedetti, rendirá interrogatorio este viernes ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, lo hará sin su abogado.



“Comparezco en la mañana sin mi defensor a la citación de la magistrada Cristina Lombana. La magistrada que investiga la denuncia presentada por Jaime Lombana no permitió que la diligencia se hiciera virtual, no obstante está advertida que mis abogados en este proceso (principal y suplente) se encuentran por fuera del país”, explicó el senador electo por medio de un comunicado.



Durante esa indagatoria, el senador deberá responder sobre las dos investigaciones que se le siguen en el alto tribunal. El primero tiene que ver con presunto lavado de activos, mientras que el segundo con irregularidades en Fonade.



En la primera investigación la Corte intenta establecer si hay alguna irregularidad en el patrimonio de 3.000 millones de pesos de Armando Benedetti, mientras que en la segunda sobre supuesta participación de varios congresistas en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas.



Bajo esta línea Benedetti dijo: “Solo pido que me dejen defender. Cuando me he defendido la justicia ha reconocido mi inocencia”.