Sergio Fajardo aseguró que no votará por  Petro en la segunda vuelta presidencial

Pese a que el fin de semana el candidato Rodolfo Hernández, señaló que cerraba la puerta a seguir concretando el apoyo de un sector de la desaparecida coalición Centro Esperanza, el excandidato de ese grupo Sergio Fajardo, sostuvo que pese a esa situación no va a votar a el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



Fajardo, junto a los dirigentes políticos Jorge Robledo, Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo, estuvieron el jueves reunidos con el ingeniero Hernández, en donde según el excandidato “lo que hablamos en privado lo hablamos en público, sobre sus afirmaciones, sus expresiones y propuestas”.



Lea también: La Gran Encuesta: empate técnico en segunda vuelta se resolvería a favor de Hernández



Recordó que en ese encuentro, en donde Hernández estuvo con su hijo y el asesor Ángel Becassino, acordaron que el domingo 5 de junio, le entregaban un documento en el cual le hacían comentarios sobre varios puntos de su programa de gobierno en donde tenía comentarios.



Precisó además que en la reunión ni él ni ninguno de sus acompañantes comprometieron el apoyo a un puesto, y recordó que nunca ha pedido favores o cargos para votar por alguien.



Pese a esta situación, el excandidato Fajardo aseguró que no por eso va a votar el 19 de junio por el candidato del Pacto Histórico. “Yo no voy a votar por Gustavo Petro”, dijo Fajardo al precisar que está escribiendo una texto en el que dirá porque no va a votar Petro.



Le puede interesar: "Las 2 campañas pueden tener la certeza que los resultados serán transparentes”: Registrador Nacional



Respecto a sus otros compañeros de reunión con Hernández el jueves pasado, Fajardo aseguró que cada dirigente de la Centro Esperanza está en libertad, desde el 30 de mayo, de escoger a quien apoyar.



El domingo en un acto de campaña Gustavo Petro, aseguró que esperará a conocer qué postura tendrían Fajardo y sus aliados con respecto al desplante del ingeniero.