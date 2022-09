Senador Iván Cepeda dice que Gobierno no está descuidando implementación del acuerdo de paz

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda se refirió a las declaraciones del excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está dejando de lado la implementación del acuerdo de paz firmado entre las antiguas Farc y el Gobierno.



“Tengo una seria preocupación con los planteamientos que se han hecho de la paz total, por lo menos como los ha explicado el senador Cepeda, porque me parece que tiende a desplazar el proceso de paz y a dejar un poco huérfano ese mismo acuerdo. En términos prácticos no han nombrado a nadie que se haga cargo de la implementación del acuerdo”, afirmó Jaramillo en entrevista con Noticias Caracol.



Y reiteró el excomisionado: “Están usando el vocabulario del fin del conflicto y la paz para lo que son en esencia organizaciones criminales, a mi juicio, ese es un grave error estratégico que tiene además efectos perversos”.



Lea aquí: "Son ganas de burla y de destruir una ministra capaz y honesta": Petro reitera su defensa a la MinMinas



Frente a las declaraciones, el senador Cepeda invitó a Jaramillo a conversar sobre el tema pero aseguró que las diferencias tendrán que ser debatidas con argumentos.



“Mi invitación muy cordial al excomisionado Jaramillo para que tengamos un diálogo constructivo eso sí sobre bases reales. La política nuestra es muy clara, nosotros no tenemos ninguna confusión entre los procesos de índole política y los procesos que se tienen que dar como acogimiento a la justicia”, afirmó Cepeda a los medios de comunicación.



El senador también rechazó que el Gobierno del presidente Petro estuviera descuidando la implementación del acuerdo con las antiguas Farc.



“No es cierto que el Gobierno esté descuidando la implementación del acuerdo suscrito en 2016. Estamos trabajando para que la paz total sea una realidad, bienvenidas las críticas pero sobre hechos y postulados reales y no sobre falacias”, afirmó Cepeda.



Finalmente, Cepeda resaltó las acciones que se han tenido recientemente desde el Gobierno, por ejemplo, la reunión que sostuvo el presidente Petro este lunes con el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu.



“Reiteré al presidente Gustavo Petro el apoyo del secretario General de ONU a su política de paz total, anclada en aceleración de la implementación de acuerdo de paz, negociación con ELN y diálogo con otros grupos orientado al acogimiento, para llevar paz a todos los rincones de Colombia”, afirmó el jefe de la Misión en su cuenta de Twitter.