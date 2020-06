Secretaria de Bienestar Social respalda decreto para contratación en medio de emergencia por covid-19

Erika Mantilla

En medio de la polémica generada por un decreto firmado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en el que se le retiran las facultades de contratación a la Secretaría de Bienestar Social en el marco de la emergencia sanitaria, la cabeza de esa entidad, Fabiola Perdomo, afirmó que se trata de una medida acertada.



“Comparto y respaldo la decisión que ha tomado el Alcalde. Es una forma también de protegernos. Creo que el tema del Covid debe enfrentarse desde la Alcaldía como tal y no desde una sola secretaría porque nos tocó abarcar muchos frentes”, afirmó Perdomo.



Aclaró que el decreto no significa que esta cartera haya perdido todas sus facultades, como se ha especulado, sino que solo tiene efecto en la contratación relacionada con el Covid.



“Yo mantengo las facultades para el resto de temas misionales, que es en lo que yo me tengo que concentrar”, indicó la Secretaria de Bienestar.

En efecto, el decreto dice textualmente en su Artículo Primero:

“Dejar sin efectos la delegación otorgada por el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali a la Secretaría de Bienestar Social para la celebración de contratos en el marco del decreto 4112.010.20.0734 de 2020. ‘Por el cual se declara una situación de urgencia manifiesta para garantizar la prestación del servicio en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones’”.



Cabe recordar que en los últimos días se conocieron denuncias de parte de algunos de los concejales de la ciudad sobre presuntos sobrecostos en la logística para la entrega de mercados en el marco de la pandemia, asunto que estaba a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.



“La Alcaldía de Medellín contrató entrega por $6077 por cada mercado y, Barranquilla por máximo $11.501 por cada mercado, y en Cali: $27.820”, denunció en su momento Fernando Tamayo.



Fabiola Perdomo aseguró que la comparación no es justa y que va a demostrar que todo el manejo a la contratación del Covid fue transparente y ajustada a la ley.



“Esto es más un debate político, que un debate jurídico. La campaña de desprestigio que me han querido montar, la voy a enfrentar con evidencias”.



Frente a los rumores de renuncia, la funcionaria aclaró que no ha pensado en hacerlo.



“No es un momento para renunciar. Creo que ese sería un mal mensaje en este momento. El día que yo me vaya me iré con la tranquilidad del deber cumplido y de que hicimos las cosas bien, eso es lo que quiero demostrar. Me voy cuando yo lo decida o cuando lo decida el Alcalde”.

