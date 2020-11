Se hundió ley que reglamentaba las sesiones virtuales en el Congreso 

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con más de 100 votos en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes hundió éste martes, en su momento de la conciliación, el proyecto de ley por medio del cual se reformaba el reglamento del Congreso de la República para habilitar las sesiones virtuales en momentos particulares como el actual de la pandemia del Coronavirus.



Esa ley además incluía un artículo en el que se determinaba que las sesiones virtuales no podrían utilizarse para hacer las reformas, que pretenden algunos sectores, para cambiar los acuerdos de paz.

Las razones para su hundimiento fueron varias, en especial que al acogerse en la conciliación el texto del Senado se descartaba lo votado en la Cámara. El hundimiento de la ley fue acogido por varios congresistas, entre ellos la bancada de Cambio Radical, como el representante César Lorduy, quien sostuvo que esa ley se modificó mucho y tenía sentido aprobarla.



A su turno el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez señaló que la Ley Quinta, señaló que se hace urgente encontrar un acuerdo de todos los partidos para modificar el reglamento del Congreso.

Desde la Colombia Humana, el representante David Racero, señaló que esa reforma no incluía nada respecto a las sesiones no presenciales y sesiones mixtas. El Senado, que también tenía el proyecto en el orden del día no lo abordó ante el hundimiento en la Cámara.