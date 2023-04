Se acerca la hora definitiva para la reforma a la salud

Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, le fueron entregadas ayer las 133 proposiciones que los partidos de la U y Conservador harán frente a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno.



Así procedieron en la tarde de ayer los líderes de esas colectividades, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, respectivamente, luego de que en la mañana se reunieran por separado y definieran que, acogiéndose a la Ley de Bancadas, si esas sugerencias no son acogidas completamente, todos sus congresistas votarán negativamente el proyecto de ley en la comisión.



“La U continúa en su propósito de defender un sistema de salud moderno que nos lleve al futuro, que garantice el principio universal de salvar vidas mejorando lo existente y no uno que nos devuelva a un sistema que en el pasado demostró que no cumple con el objetivo del Estado en materia de salud”, declaró Dilian Francisca Toro.



Agregó que las recomendaciones que hizo su colectividad no fueron acogidas por la titular de la cartera de Salud, quien se negó a incluirlas en el articulado final que deberá empezar a discutir mañana la Cámara.



“Desde la U, insistiremos para que sean incluidos los acuerdos a los que llegamos los partidos de la coalición con el presidente Gustavo Petro y que no fueron recogidos en la reforma de la ministra Carolina Corcho. De lo contrario, se acordó que el partido votará de manera negativa”, escribió en su cuenta de Twitter.



La presidenta de la U recordó igualmente que los cambios planteados por esa fuerza política, que hace parte de la coalición de Gobierno, se centran en la articulación de un sistema de salud mixto, y la creación y definición de las funciones y remuneración de las gestoras de salud y vida para que sean administradoras del riesgo integral en salud, operativas, incluyendo contratación y auditoria que les garantice su permanencia en el tiempo.



También han propuesto establecer una UPC suficiente y diferencial en cuanto a territorios y riesgo epidemiológico; garantizar la libre elección de los usuarios, y que las redes integradas e integrales de servicios deben ir desde los CAP hasta mediana y alta complejidad.



Por su parte, el presidente conservador, Efraín Cepeda, sostuvo que “en una decisión unánime de la bancada, el partido no acompañará el proyecto radicado por el Gobierno Nacional hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones presentadas” por la colectividad ‘azul’.



Entre ellas, enumeró que se “garantice un sistema de salud mixto, con libre elección y que preserve la elección del aseguramiento en salud con su actual protección financiera a las redes colombianas”.



Según el senador, “acá no estamos adicionando temas nuevos. Estamos incluyendo en un paquete de 133 proposiciones doce puntos acordados con el Gobierno y que no fueron incluidos en el articulado, y el Gobierno ha expresado su disposición en acogerlos”.



“Con el Partido de la U estamos radicando esas 133 proposiciones, que desarrollan lo acordado con el Gobierno. Mientras eso no suceda, el partido no podrá acompañar la reforma a la salud”, dijo el líder de los ‘azules’, pese a que también hacen parte de la coalición oficialista.



En cuanto al Partido Liberal, que en un comienzo acompañó a los conservadores y a la U en las reuniones con el presidente Petro, en aras de encontrar una conciliación en torno a la iniciativa presentada por el Ejecutivo y luego desistió de ese propósito, hasta ayer no se conocía una posición definitiva antes del inicio de la discusión de la reforma a la salud en la Cámara.



Según trascendió, la bancada ‘roja’ esperaba reunirse este martes, pero hasta el cierre de esta edición no se conocían resultados de la misma, después de que su líder, César Gaviria, anunciara semana atrás que presentará su propia reforma a la salud.



Lo que sí se supo es que el Jefe de Estado se reunió el lunes en la tarde con sus ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Salud, Carolina Corcho, y que mientras el primero tiene una actitud más conciliadora, la segunda no quiere ceder a las modificaciones propuestas por los partidos de la coalición.



Prada ha expresado que es claro que, si se quiere que la reforma sea aprobada, va a tener que sufrir modificaciones a su paso por el Congreso.



De hecho, ayer le hizo un llamado público a los liberales para que presenten sus proposiciones ante la Comisión Séptima, a fin de que sean sometidos al debate en esa instancia.



Esto después de que el fin de semana el presidente Petro reconoció que actualmente no tiene las mayorías en el Legislativo, por lo que no puede garantizar la aprobación de las reformas.